Governadora Raquel Lyra diz que sofreu "violência política" de Álvaro Porto

Em entrevista a uma rádio local, no fim da tarde desta quinta-feira (01/02), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), se pronunciou a respeito do áudio do deputado Álvaro Porto (PSDB), que vazou. Confira o que disse Raquel:

"Avalio que é algo lamentável a ser dito pelo presidente de um Poder. Fiz questão de estar na Assembleia, com todo o meu time de governo, para agradecer a Assembleia Legislativa pelo ano que passou porque aprovamos, com muito diálogo, de maneira conjunta, os projetos enviados. É um ato lamentável de violência política o que se passou, às vezes é em gestos, em atitudes, em ações e hoje foi em voz. Lamento porque isso não está à altura do que Pernambuco representa, um diálogo fora de propósito, e revela o que uma mulher sofre nos espaços de poder. Não baixo a cabeça pelas adversidades que se colocam, tudo que eu gostaria é que possamos ser respeitados pelos cargos que ocupamos e que a população possa nos julgar pelas ações do nosso governo."

Álvaro Porto conversava na mesa das autoridades e disse que "não entendeu nada" do que a governadora tinha falado e queria saber a qual Estado Raquel estava se referindo, já que ela fez um balanço positivo do governo em de 2023.

