Governadora Raquel Lyra lança edital para construção de 51 creches

Com a presença de vários prefeitos, representantes dos municípios e deputados federais e estaduais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), lançou, na tarde desta quinta-feira (16/05), no Palácio do Campo das Princesas, o edital de licitação para a contrução de 51 Centros de Educação Infantil (CEIs). As unidades serão implantadas em 42 cidades, com investimento de R$ 282 milhões. A criação de novas vagas de creches é uma das principais promessas de campanha de Raquel Lyra. Com o edital de hoje, a governadora pretende tirar do papel 17 mil vagas para crianças de 0 a 5 anos, na primeira etapa. A tucana garantiu que até o final deste ano será iniciada a segunda fase da ação, com o objetivo de completar as 60 mil vagas prometidas em campanha, totalizando 250 creches.

O Recife foi contemplado com uma unidade, que ficará no bairro de Areias. A cidade que mais receberá vagas é Caruaru, com quatro unidades. Segundo Raquel, o processo estava adiantado no município do Agreste porque ela já havia localizado os terrenos para construção na época em que foi prefeita. Jaboatão dos Guararapes receberá três creches. Outras cidades como Camaragibe, Garanhuns, Igarassu e Serra Talhada receberão dois equipamentos. Nos demais municípios haverá uma unidade. De acordo com a governadora, após entregar as estruturas, o Estado vai bancar o funcionamento por um ano e, em seguida, ficarão sob responsabilidade das gestões municipais, que poderão usar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. A governadora explicou como chegou ao modelo adotado para a construcão das creches.

"Lançamos um edital que está publicado no Diário Oficial onde a gente contrata os projetos executivos e faz também a licitação das obras. É um projeto de licitação integrada. Esse modelo vinha sendo adotado por diversos estados e no Governo Federal. Estudamos para permitir sermos mais assertivos no projeto e que não haja paralisação de obras. Decidimos fazer as licitações por lotes. Esses lotes permitem a gente trazer empresas que sejam robustas para construir as creches, entre quatro e nove creches cada lote", afirmou a governadora.

Raquel Lyra destacou que o objetivo é melhorar os números de assistência à educação infantil em Pernambuco. "É para que a gente deixe de estar, infelizmente, no último lugar na cobertura de creches no Nordeste brasileiro. Pernambuco tem 18% de cobertura de creches", comentou. A iniciativa integra o Juntos pela Educação e o prazo de execução das obras é de 12 meses. “Nosso compromisso, até o fim do ano, é oferecer 60 mil vagas para as nossas crianças. Esse é um momento histórico na educação de Pernambuco”, enfatizou a secretária de Educação e Esportes de Pernambuco, Ivaneide Dantas. O secretário de Educação da capital pernambucana, Fred Amâncio, também esteve presente à solenidade. Segundo ele, a nova creche do Estado em parceria com a Prefeitura do Recife se soma à rede municipal, que conta atualmente com 160 unidades, totalizando 32 mil vagas. "Estão em funcionamento 14 mil vagas para crianças de 0 a 3 anos e 18 mil de pré-escola, para crianças até 5 anos. Além disso, estamos com oito unidades em construção e 17 ampliações", comentou Amâncio.

Repercussão política

Representando os deputados federais presentes, o deputado Mendonça Filho (União Brasil), fez uma fala durante a solenidade de lançamento do edital. "A primeira infância, como se sabe, é o momento da vida de uma criança que pode determinar um futuro melhor ou não. A sua preocupação (Raquel Lyra) em apoiar a expansão da rede de creches vai ao encontro do compromisso com o futuro", declarou Mendonça Filho.

Já o deputado Izaías Régis (PSDB), líder da bancada governista na Assembleia Legislativa do Estado (Alepe), representou os parlamentares estaduais e aproveitou para criticar as gestões do PSB. "Tenho absoluta confiança de que o nosso Governo será o melhor de Pernambuco. A política da governadora são realizações. Só que nós encontramos um Estado 16 anos depois (de outra gestão) numa situação difícil. Na Assembleia Legislativa, só três deputados do partido da governadora foram eleitos, mas, hoje somos maioria. As muitas coisas que faltam serão feitas. Não tenho dúvida", enfatizou Régis.

Cidades contempladas e a quantidade de creches em cada uma:

Confira a lista de municípios beneficiados: Araçoiaba, Arcoverde, Belém de Maria, Belo Jardim, Bezerros, Bom Jardim, Brejo da Madre de Deus, Cabo de Santo Agostinho, Cabrobó, Calçado, Camaragibe (2), Camutanga, Caruaru (4), Catende, Custódia, Garanhuns (2), Granito, Ibimirim, Igarassu (2), Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itaíba, Jaboatão dos Guararapes (3), Jataúba, Lagoa Grande, Mirandiba, Moreno, Olinda, Ouricuri, Paranatama, Pedra, Recife, São Bento do Una, São Joaquim do Monte, São José da Coroa Grande, Serra Talhada (2), Taquaritinga do Norte, Timbaúba, Triunfo, Tuparetama, Vertentes e Vicência.

