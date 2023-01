A- A+

Governadora se reúne com o presidente Lula na manhã desta sexta-feira (27). Saiba o que eles vão discutir Raquel Lyra está em Brasília e já conversou com os ministros do Trabalho e da Infraestrutura

A governadora Raquel Lyra (PSDB), que durante as eleições do ano passado não se posicionou no segundo turno sobre seu candidato à Presidência da República, se reúne nesta sexta-feira (27) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro acontece a partir das 8h30, no Palácio do Planalto. Na pauta, recursos hídricos, combate à fome e à pobreza, estratégias contra a violência.

Os assuntos, inclusive, estão na pauta organizada no primeiro encontro do Consórcio Nordeste este ano, na última sexta-feira (20), em João Pessoa, capital da Paraíba. Lá, os nove governadores da região definiram as prioridades em comum (a maioria tem as mesmas metas), listaram seus projetos individuais e elaboraram a Carta de João Pessoa, que foi entregue no começo desta semana ao presidente Lula.

A governadora de Pernambuco está em Brasília desde a manha desta quinta (26), quando se reuniu com os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, e com o da Infraestrutura e Desenvolvimento Regional (MDR), Waldez Góes. Discutiram possíveis estratégias para a retomada da geração de emprego e renda no Estado, e recursos hídricos e infraestrutura. Soluções para concluir o Projeto de Integração do Rio São Francisco encabeçaram a lista.

Raquel Lyra ainda participou de uma conferência no Fórum Nacional dos Governadores, no Centro de Convenções Brasil 21. Entre outras coisas, os gestores debateram a situação fiscal dos Estados.

