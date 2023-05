A- A+

Governo de Pernambuco anuncia pagamento do 13º do Bolsa Família em parcela única Iniciativa era alvo de cobranças da oposição

O Governo de Pernambuco anunciou nesta terça-feira (24), por meio de nota, que irá pagar o 13º do Bolsa Família a partir do dia 19 de junho.

O valor será pago em parcela única e seguirá o calendário do programa, que leva em consideração o último dígito do número do NIS.

O pagamento era uma das principais cobranças de lideranças de oposição no Estado, em especial do PSB, que chegavam a falar que a governadora Raquel Lyra (PSDB) tinha "dado um calote" nos beneficiários do programa.

Por meio de nota, o Governo afirma o compromisso com a agenda social.

"A gestão estadual reforça que o combate à fome e à pobreza e a melhoria da qualidade de vida das pernambucanas e pernambucanos são prioridade máxima e que novas ações, ainda mais amplas, no sentido de efetivamente reduzir a desigualdade social no Estado serão anunciadas em breve", afirma.

O Bolsa Família é um programa federal que tem como objetivo combater a pobreza e a miséria no país, oferecendo auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. O pagamento do 13º é uma medida da gestão estadual para garantir a segurança financeira dessas famílias e auxiliá-las em momentos de crise.

Confira o calendário do 13º do Bolsa Família:

NIS final 1: 19 de junho

NIS final 2: 20 de junho

NIS final 3: 21 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 26 de junho

NIS final 7: 27 de junho

NIS final 8: 28 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho

Veja também

ESPORTE Atleta pernambucana de basquete é recrutada para jogar nos Estados Unidos