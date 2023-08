Governo de Pernambuco assina a convocação de 338 novos policiais penais

A- A+

No lançamento do programa Juntos pela Segurança, a governadora Raquel Lyra (PSDB) assinou a convocação de 338 novos policiais penais aprovados no último certame realizado pela administração estadual. Ao todo, foram aprovados 1.354 candidatos no concurso.

Ao chegar para o lançamento do programa, a gestora chegou a ser recebida por aprovados do certame que celebraram o anúncio.

