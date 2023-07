Governo de Pernambuco consegue empréstimo de R$ 1,7 bilhão com a Caixa

A- A+

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), conseguiu a contratação de R$ 1,7 bilhão através do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal. A assinatura do contrato ocorreu na tarde desta quarta-feira (12), no Palácio do Planalto, em Brasília. O contrato foi assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e pela governadora do Estado em reunião com a presença da bancada federal de Pernambuco no Congresso.

"Assinamos hoje o contrato de financiamento com a Caixa para garantir o investimento em obras de infraestrutura e saneamento em Pernambuco. Esse empréstimo, da ordem de R$ 1,7 bilhão, mais os R$ 900 milhões que já assinamos com o Banco do Brasil, representam mais de R$ 2 bilhões garantidos. Agradeço ao presidente Lula o apoio no trabalho para alavancar novos investimentos que permitam a Pernambuco se reposicionar no cenário do Nordeste e de todo o Brasil. Por muito tempo nosso Estado investiu pouco, e para enfrentar as desigualdades, seu principal problema, precisamos gerar oportunidades e garantir novos investimentos a partir de obras que estão sendo colocadas de pé", declarou a governadora.

"Qualquer coisa que as cidades e os estados precisarem, nós estamos a postos, porque nosso papel é esse. Ainda esse mês nós vamos fazer um grande lançamento, que os governadores do Nordeste devem estar presentes, que é um ato do Crediamigo, na cidade de Fortaleza, para que a gente mostre para a sociedade brasileira que vai ter crédito, sim”, afirmou o presidente Lula.

O Ministro da Casa Civil, Rui Costa, ponderou sobre os benefícios da aplicação do empréstimo em áreas como saúde, segurança pública, habitação e infraestrutura urbana. “São áreas que além de impactar a cadeia produtiva da construção civil e gerar emprego, com certeza, vão propiciar melhores condições de vida ao povo pernambucano e melhorar as condições de atração de novos investimentos para o Estado", ressaltou..

Através da contratação com o Finisa, serão priorizadas intervenções como a reforma das grandes emergências hospitalares do Estado e a expansão da rede materno-infantil, com a construção de maternidades no interior, no âmbito da Saúde. Já na segurança pública, serão garantidos investimentos na infraestrutura, equipamentos e serviços para a prevenção à violência e repressão qualificada ao crime.

O Programa Morar Bem, lançado pelo Governo do Estado em março, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional, também receberá parte dos recursos. O aporte financeiro ainda será destinado à infraestrutura rodoviária, segurança hídrica, ampliação do acesso à água e esgotamento sanitário nas cidades e áreas rurais dos municípios. Também estão incluídos o investimento em programas de prevenção de desastres e adaptações às mudanças climáticas, como reconstrução de encostas e outros investimentos que garantam resiliência urbana, em especial para as comunidades vulneráveis.

"Estamos cumprindo nosso papel enquanto instituição pública, seguindo orientação do Governo Federal de que nos dediquemos a mudar a vida da população brasileira através dos investimentos nos estados. Diante disso, parabenizo a governadora Raquel Lyra", comentou a presidente da Caixa, Rita Serrano.













Veja também

CULTURA Teatro de Santa Isabel recebe shows de cultura popular e música portuguesa, com acesso gratuito