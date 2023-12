Governo de Pernambuco convoca 742 novos servidores; saiba para quais áreas

A- A+

O Governo de Pernambuco convocou 742 novos servidores para compor os quadros da Secretaria de Educação, da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) e da Fundação de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Pernambuco (Funape).



A nomeação foi assinada pela governadora Raquel Lyra e publicada na edição do Diario Oficial do Estado deste sábado (30). Com esse reforço, o estado alcança a marca de 5.945 nomeações, maior número registrado nos últimos dez anos.

"Chegamos ao último dia do ano com quase seis mil novos servidores nomeados, um recorde para um primeiro ano de governo, todos escolhidos via concurso público. Isso tudo foi possível a partir de um trabalho sério e ininterrupto, que orgazinou as contas e arrumou a casa, garantindo reforço em áreas fundamentais, como educação, segurança e saúde. Junto com esses novos servidores, vamos fazendo as mudanças que Pernambuco quer e precisa", destacou Raquel Lyra.

Do total, 674 profissionais serão locados na Educação, sendo 509 professores, 77 analistas em gestão educacional e 88 assistentes administrativos educacionais. Outros 33 exercerão as atividades na Adagro, sendo 15 fiscais de defesa agropecuária e 18 assistentes de defesa agropecuária. E, por fim, 35 novos servidores desempenharão suas funções na Funape, sendo 34 analistas em gestão previdenciária e 1 analista jurídico previdenciário.

Para a secretária de Administração, Ana Maraíza, a ampliação do quadro de servidores efetivos do Estado é também um compromisso da atual gestão. “Essa foi uma das missões que recebemos da governadora Raquel Lyra, a recomposição do quadro funcional. Com mais servidores, poderemos ofertar serviços de mais qualidade à população”, pontuou a titular da pasta.

Com essas nomeações, o Governo do Estado soma 5.945 novos profissionais para quadros em diferentes secretarias. Entre as áreas mais benaficiadas, estão educação, saúde e segurança, com 5,1 mil novos profissionais.

