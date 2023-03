Governo de Pernambuco explica processo de acordo sobre território de Fernando de Noronha

A- A+

O Governo de Pernambuco divulgou nota, nesta quinta-feira (16), na tentativa de explicar a decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski na última quarta-feira (15).

O ministro anulou um Contrato de Cessão de Uso da Ilha celebrado entre o Estado e a União em 2002. O Governo explica que a medida não interfere na titularidade do Arquipélago, considerando o disposto no art. 15 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal (ADCT), segundo o qual a área do extinto território de Fernando de Noronha foi reincorporada ao Estado de Pernambuco.

"Importante ressaltar que a nulidade do Contrato de Cessão é apenas uma etapa de um processo mais amplo, que é o acordo celebrado com a União envolvendo Fernando de Noronha, objeto de submissão à homologação do Supremo Tribunal Federal (STF). Tal acordo, assinado no dia 10 de março recente pelas duas partes, diz respeito apenas à gestão das unidades de conservação ambiental que afetam o território da Ilha, sujeitas a regras específicas de gestão e ocupação, em razão da necessidade primordial de proteção ao meio ambiente. Conforme apreciação do ministro Lewandowski, o Contrato de Cessão de 2002 estaria irregular pela ausência de apreciação do Poder Legislativo, fato que em nada altera o acordo atual e a questão territorial", diz um trecho da nota.

No documento, a administração do Estado reitera que o acordo em nenhum momento retira do Estado de Pernambuco a titularidade sobre o território de Fernando de Noronha, continuando o referido Arquipélago, na condição de patrimônio pertencente ao Estado de Pernambuco, constituído como autarquia territorial deste Estado, cuja gestão compete a um Administrador nomeado pelo Governo de Pernambuco, o que caracteriza a competência estadual quanto à gestão administrativa e política da Ilha de Fernando de Noronha.

O acordo homologando o regime colaborativo e uniforme de gestão foi assinado na sexta-feira (10) pela Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH), responsável pela política ambiental no Estado de Pernambuco, e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal responsável pela gestão das Unidades de Conservação Federal.

"É verdade que na Ação constava um pedido da União para que o STF declarasse a titularidade dominial de Fernando de Noronha em favor da União, mas em razão do acordo firmado houve expressa desistência da União quanto a este pedido", explica a nota.

O Governo do Estado diz ainda que "o objetivo essencial do acordo é estabelecer bases seguras para um regime de cooperação institucional voltado a incrementar a adequada gestão das áreas de conservação ambiental de Fernando de Noronha, que é o caminho mais adequado para a boa e sustentável preservação desse importante patrimônio do povo pernambucano e que é, também, um relevante patrimônio ambiental de toda a humanidade".

Veja também

BBB 23 Bruna Griphao fala sobre comportamento de MC Guimê na festa: "Estava muito preocupada"