Governo de Pernambuco indica o novo presidente do Porto de Suape; saiba quem é

Com experiência em outros portos brasileiros, o carioca Márcio Guiot, de 47 anos, foi anunciado pelo Governo de Pernambuco como novo presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, no Grande Recife.



Formado em Ciências Náuticas pela Academia de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, Guiot foi diretor da Brasil Terminal Portuário, porto de Itapoá e Libra Terminais Santos. Também foi superintendentea da Ceará Terminal Operator (CTO) – no Complexo de Pecém – e diversos outros cargos em companhias do segmento, atuando como consultor em projetos da área.



De acordo com o regime, o Governo de Pernambuco indica o nome do novo presidente ao Conselho de Administração de Suape junto com o parecer do comitê de elegibilidade. O Conselho se reúne nesta quarta-feira (1º) para promover a nomeação da nova diretoria.

“O time que estamos montando tem como missão elevar Suape a um novo patamar de competitividade, sustentabilidade, efetividade e adequação a um modelo de governança orientado à atração de investimentos”, afirmou, através de nota à imprensa, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

Segundo o próprio Guiot, a intenção é "trabalhar em sintonia com todas as partes envolvidas para que o complexo gere cada vez mais valor para o povo pernambucano”.

“Isso se dará por meio da valorização das pessoas e respeito ao meio ambiente, segurança jurídica e transparência para atrairmos mais negócios, melhoria contínua dos nossos processos e emprego de tecnologia para nos tornarmos ainda mais eficientes. Dessa forma, Suape ficará ainda mais forte para o estado e para toda a região”, afirmou ele, que tem MBA pela Fundação Dom Cabral, especialização em ESG pela Fundação Instituto de Administração da USP, além de cursos de desenvolvimento executivo no Brasil e no exterior.







