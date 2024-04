Governo entrega novas viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros; investimento é de R$ 9,3 mi

A- A+

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco recebeu, nessa segunda-feira (22), do Governo do Estado, 12 novas viaturas, 14 motos de salvamento aquático, além de outros equipamentos de emergência, salvamento e resgate.



Ao todo, foram investidos R$ 9,3 milhões em materiais - que serão distribuídos em todo o Estado -, sendo pouco mais de R$ 4,2 milhões oriundos dos cofres estaduais e o restante de fontes como o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).



O objetivo é fortalecer e ampliar a cobertura operacional da corporação. A entrega foi realizada nesta segunda-feira (22) pela governadora Raquel Lyra e pela vice, Priscila Krause, no Palácio do Campo das Princesas.



"Nós estamos fazendo, através do Juntos pela Segurança, o maior investimento da história do Corpo de Bombeiros Militar. Nosso governo tem permitido que aqueles que dedicam sua força de trabalho para proteger o povo de Pernambuco possam fazer isso com mais segurança e tranquilidade", destacou a governadora.



Pela primeira vez, os Bombeiros de Pernambuco contarão com câmeras termográficas, que aprimoram as buscas por vítimas em ambientes incendiados. Foram adquiridos oito equipamentos do tipo.



“Até então a gente estava com os equipamentos muito defasados. A partir de agora, poderemos atender a população de maneira mais eficaz”, destacou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Das 14 motos de salvamento aquático com reboque, nove serão destinadas ao Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), duas à Seção de Bombeiros do Arquipélago de Fernando de Noronha, outras duas para o Grupamento de Bombeiros de Petrolina e uma para a Seção de Bombeiros de Petrolândia, no Sertão.



A corporação também foi equipada com 80 botas de proteção e combate a incêndio, 25 conjuntos para moto resgate, 200 protetores faciais de segurança e 28 queimadores para incêndio controlado. Todos esses equipamentos serão destinados às regiões do Agreste e Sertão, reforçando as ações de combate aos incêndios urbanos e florestais.

Equipamentos entregues ao Corpo de Bombeiros. Foto: Hesíodo Góes/Divulgação

As ocorrências de resgate e salvamento aéreo, executadas pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA), também terão reforço com o recebimento de três cestos e três puçás destinados à atividade.

Confira todos os equipamentos entregues ao Corpo de Bombeiros:

- 12 viaturas, sendo sete de Auto Busca e Salvamento Leve (ABSL) e cinco de Auto Comando Operacional (ACO);

- 2 veículos Ford Ranger empregados na Operação Inverno;

- 80 botas de proteção e combate a incêndio;

- 200 protetores faciais de segurança;

- 28 queimadores para incêndio controlado;

- 8 conjuntos bomba/pick-up para combate a incêndio florestal;

- 14 Motos de Salvamento Aquático (MAS) com reboque;

- 8 câmeras termográficas;

- 121 Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR);

- 3 cestos e 3 puçás para resgate e salvamento aéreo;

- 25 conjuntos (calça + jaqueta airbag) para Moto Resgate;

- Materiais para atendimento pré-hospitalar (ataduras, gases hidrófilas, ressuscitador pulmonar, manequim para treinamento, cilindro de oxigênio em alumínio);

- Materiais para combate a incêndio (roupas de combate a incêndio, hidrantes de coluna, botas de combate a incêndio, luvas de combate a incêndio, soprador);

- Materiais para salvamento (drone, desencarcerador, motosserra, escada tipo extensiva, lanterna de cabeça, roupa para mergulho).

