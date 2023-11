Governo Federal autoriza duplicação de trecho da BR-423 em Pernambuco

A- A+

O Governo Federal autorizou, nesta quarta-feira (8), a duplicação da BR-423, no trecho de 43,1 quilômetros, entre as cidades de São Caetano e Lajedo, no Agreste pernambucano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), estiveram presentes na solenidade da assinatura da ordem de serviço, feita pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. O empreedimento faz parte do Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), e tem investimento previsto de R$ 330,3 milhões.

Lula garantiu ainda que a obra para a construção do segundo trecho, de Lajedo até Garanhuns — outros 40km de duplicação — terá início até o fim de 2024.

Estiveram presentes também, no evento, os ministros Rui Costa, da Casa Civil; Alexandre Padilha, das Relações Institucionais; José Mucio, da Defesa; Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos; Luciana Santos, de Ciência, Tecnologia e Inovação; André de Paula, de Pesca e Aquicultura e Jorge Messias, atual advogado-geral da União.

Além do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT,) Fabrício Galvão, e parlamentares da representação de Pernambuco no Congresso Nacional e gestores municipais também participaram do ato.

Raquel Lyra

Em discurso, a governadora Raquel Lyra falou sobre a importância da assinatura da ordem de serviço que autoriza o início das obras de duplicação da BR-423, no Agreste de Pernambuco.

É um sonho que virou realidade iniciar as obras de duplicação que ligam a cidade de Caruaru até a cidade de Garanhuns. Essa obra, na primeira etapa, liga até Lajedo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir rapidinho ter um edital do projeto, para poder fazer a continuidade, e entregar a duplicação, permitindo assim, essa conexão tão importante, entre as nossas cidades polo e aos estados vizinhos. Toda vez que você gera um quilômetro de asfalsto você gera esperança junto.

Renan Filho, ministro dos Transportes

Há seis anos Pernambuco não recebia investimentos em projetos grandes de infraestrutura. Nós estamos mudando essa realidade hoje com o início das obras da duplicação da BR-423/PE, que era esperada há décadas. A duplicação vai integrar e dar ao agreste pernambucano o desenvolvimento de Caruaru e de Recife e contribuir com a geração de emprego e com a qualidade de vida das pessoas.

Lula

O presidente Lula reconheceu a importância da duplicação da rodovia para a população do estado de Pernambuco, como um todo, e disse que era cobrado, desde o início do seu primeiro mandato (2003-2006), pela obra.



O chefe do executivo afirmou ainda, em tom de brincadeira, que trata políticos que não são, publicamente, favoravéis ao seu governo, como se fossem do mesmo partido.

"Muita gente acha que a gente quando está no governo a gente cuida só de quem tem relação com a filiação partidária. Eu duvido que tenha um governador ou prefeito no Brasil, ao fim do mandato, que diga que o Lula não fez tal coisa em minha cidade por conta de partido”, assegurou o petista.

Como será feito

Trecho da BR-423 que receberá melhorias | Foto: Ministério dos Transportes

Os serviços de duplicação e adequação serão executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em 43,1 quilômetros da rodovia federal, do quilômetro 18,2 ao 61,3. O empreendimento, de 83,1 quilômetros, que liga São Caetano a Garanhuns, pretende impulsionar o desenvolvimento do agreste pernambucano.

A empresa vencedora da licitação já atua no trecho com os trabalhos iniciais de instalação do canteiro de obras, mobilização da equipe e dos equipamentos e preparativos para dar a largada na execução de serviços de terraplanagem e drenagem, inicialmente nos primeiros 20 quilômetros.

“A BR-423 é fundamental não somente para o escoamento da produção local, mas também uma importante rota turística. Por esse motivo, investir na região é fortalecer o estado, impulsionar a economia e a geração de emprego”, afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Impacto

O trecho da rodovia federal a ser duplicado é um dos principais acessos ao agreste meridional de Pernambuco e via de escoamento da produção da bacia leiteira da região. Com a duplicação, a expectativa é melhorar as condições de trafegabilidade da BR-423/PE, tornando o percurso mais dinâmico, fluido e seguro. Com a conclusão das obras, o Governo Federal espera contribuir positivamente na logística e reduzir custos operacionais da cadeia produtiva.

Veja também

ATRIZ Cate Blanchett denuncia 'perigosos mitos' sobre refugiados perante eurodeputados