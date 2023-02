Governo propõe diálogo em reunião com deputados estaduais

A- A+

Depois de uma reunião, no Palácio do Campo das Princesas, nesta sexta-feira (03), com 47 dos 49 deputados estaduais que tomaram posse esta semana, a governadora Raquel Lyra (PSDB) afirmou que a ideia do encontro foi iniciar um trabalho de diálogo e de construção coletiva para o Pernambuco. “Um diálogo aberto, apresentando o cenário de Pernambuco, os desafios para este ano, contando e pedindo o apoio de todos e de cada um para a gente ter convergência nas nossas agendas para fazer Pernambuco superar a pobreza, gerar oportunidades, garantir água, emprego, estradas. Não é um trabalho simples nem é de um só”, resumiu.

À reunião, que durou cerca de quatro horas, onde cada deputado que quis pode se pronunciar, faltaram as deputadas Rosa Amorim (PT) e Socorro Pimentel (União Brasil), que justificaram a ausência por estarem com agendas fora do estado. “Haverá projetos que serão encaminhados à Assembleia Legislativa, como a criação do Mães de Pernambuco, o projeto de investimentos na educação infantil, na geração de vagas de creche, mas aqui foi o início de um diálogo para tratar de pautas que sejam convergentes para Pernambuco”, acrescentou.

Depois desse encontro, a governadora agendará reuniões individuais com os deputados para que ele possam também estabelecer as prioridades de seus mandatos. “Vamos ter agora agendas com os parlamentares, que apresentarão três ou quatro prioridades dos seus mandatos para que a gente possa convergir com a agenda governo, o plano de governo e as entregas a Pernambuco”, detalhou a governadora.

Indagada se houve um pleito comum dos parlamentares ao governo, Raquel afirmou que a reivindicação da maioria foi garantir que Pernambuco seja um estado melhor para se viver. “A questão da superação da pobreza, da diminuição da violência, estradas, acesso à água e a oportunidades”, foram as prioridades que ela listou como comuns.

Segundo a governadora, essa mesma agenda foi apresentada ao Governo Federal na reunião que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os outros 26 governadores. “Acho que temos pautas comuns e para isso, a gente precisa dar as mãos para conseguir construir de maneira conjunta essas soluções para os desafios que Pernambuco apresenta agora”, afirmou.

