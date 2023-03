Grupo Gouveia vai disputar Prefeitura de Carpina em 2024, garante Gustavo Gouveia

A- A+

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Gustavo Gouveia (Solidariedade), afirmou, nesta quinta-feira (16), em entrevista por videochamada à Rádio Folha FM 96,7, que o ex-prefeito Joaquim Lapa, que já se colocou como candidato a prefeito de Carpina em 2024, foi infeliz ao descartar qualquer tipo de apoio ou parceria com o grupo Gouveia.

"Ele tem um projeto pessoal, diz numa entrevista que é um sonho particular dele. Eu não faço política por sonhos particulares, não faço pensando apenas nas minhas decisões. A gente, tanto eu quanto Marcelo (Gouveia, prefeito de Paudalho e irmão do deputado), fazemos política ouvindo a população, nosso grupo, de um forma na qual a gente consiga debater e não por decisão pessoal", pontuou.

Para o parlamentar, a postura de Lapa é arcaica. "Tanto eu quanto Marcelo fazemos parte da nova política, a política do debate, de ir às casas das pessoas", acrescentou. De acordo com Gouveia, o ex-prefeito Joaquim, ao comentar o fato de o parlamentar ter dito que queria visitar Carpina, também foi infeliz.

"É isso que nosso grupo vai fazer: ouvir a família carpinense, entender qual o sentimento da família carpinense, do nosso grupo, que é formado por onze dos 17 vereadores de Carpina, vários suplentes e lideranças", afirmou.

De acordo com o deputado, disputar a prefeitura de Carpina não é uma decisão dele, do atual prefeito de Paudalho e muito menos de Joaquim, "com uma decisão própria e única" em que "só ele pode ser o candidato".

O deputado chegou a fazer uma analogia com a disputa pela prefeitura de Carpina em 2024 por Joaquim, afirmando que não se trata de "uma chupeta" ou "um pirulito" de uma criança que não quer largá-la. "O grupo Gouveia não faz política pensando em si, faz política pensando na população", complementou.

O deputado acrescentou que, de alguma forma, o grupo Gouveia estará na disputa por Carpina. "Vamos trabalhar e debater não necessariamente um nome Gouveia, mas com certeza o grupo Gouveia vai estar, sim, dentro de Carpina. Vamos trabalhar muito forte", garantiu.

Assista à entrevista na íntegra:

Veja também

Futebol Rodrigo Leal estreia no profissional do Náutico, mas Dado pede cautela: "Não está pronto ainda"