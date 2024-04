Homem é preso ao tentar corromper secretário da Fazenda de Pernambuco com quase R$ 50 mil em espécie

A- A+

Um homem foi preso, nessa quinta-feira (18), ao tentar corromper o secretário da Fazenda de Pernambuco, Wilson de Paula, com quase R$ 50 mil em espécie dentro de uma caixa de cerveja.



Segundo o Governo do Estado, Wilson de Paula recebeu, na última quarta (17), em sua residência, uma caixa de cerveja contendo em seu interior um pacote com várias cédulas no valor total de R$ 49.996.



O fato configurou tentativa de vantagem indevida e crime de corrupção ativa. A denúncia que levou a prisão do suspeito partiu do próprio secretário da Fazenda.



O Governo de Pernambuco informou que Wilson de Paula comunicou o fato imediatamente ao secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, pedindo apuração rigorosa.



"A gestão Raquel Lyra condena e não vai tolerar nenhuma tentativa de atos de corrupção contra qualquer integrante do governo", afirmou o Governo do Estado.

Em publicação nas redes sociais, a governadora Raquel Lyra parabenizou a polícia e o secretário envolvido pela denúncia e informou que a corporação seguirá com as investigações para que todos os responsáveis sejam punidos.

"A corrupção é o maior símbolo da velha política. Da política que ficou para trás. Do tipo política que estamos mudando. Nosso governo não tolera atos de corrupção e demonstra isso com atos", destacou Raquel Lyra.



O homem preso, cujo nome e idade não foram divulgados, já está à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.

