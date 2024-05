Homem que tentou assaltar equipe da vice-governadora, Priscila Krause, presta depoimento no DHPP

A- A+

O homem suspeito de tentar assaltar a equipe de segurança da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (Cidadania), prestou depoimento, na madrugada deste domingo (12), na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, após ser internado no Hospital Getúlio Vargas, por ter sido ferido na perna. Ele deve passar por audiência de custódia ainda hoje.

Caso seja sentenciado e preso, o criminoso será encaminhado diretamente ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), que fica em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

O assalto aconteceu no último sábado (11), no bairro do Parnamirim, Zona Norte da cidade. A segurança de Priscila é composta por dois carros descaracterizados. Um deles é o de apoio. Foi exatamente esta a equipe a abordada pelo suspeito. O veículo atingido não é utilizado pela vice-governadora.

Caso investigado pelo DHPP

Por meio de nota, a equipe da vice-governadora indicou que o DHPP segue à frente das investigações sobre o caso e explica como foi a ação do homem, que portava um revólver calibre 32, durante a ação criminosa. Ainda segundo o comunicado, ele foi ferido na perna e na mão. O criminoso, que possui diversas passagens pelo sistema penitenciário, tentou se evadir do local, mas foi alcançado, preso em flagrante e encaminhado para o hospital. A arma utilizada na ação também foi apreendida, junto a seis munições. Duas estavam pinadas e quatro intactas.

Leia a nota na íntegra:

“Na tarde deste sábado, 11, uma viatura descaracterizada que atua como apoio à segurança da vice-governadora Priscila Krause foi alvo de uma tentativa de assalto no bairro do Parnamirim, no Recife.

A vice-governadora não estava no momento da ocorrência. O veículo não é utilizado por ela, mas sempre como apoio.



Os policiais reagiram ferindo o assaltante na perna e na mão. Ele tentou se evadir do local, mas foi alcançado e preso em flagrante. O indivíduo, que já tem diversas passagens pela polícia, está internado no Hospital Getúlio Vargas, onde segue custodiado.



Um revólver calibre 32 foi apreendido com seis munições, sendo duas pinadas e quatro intactas. A ocorrência foi conduzida para o DHPP.”

