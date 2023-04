Homenagem revela as histórias que a Folha transformou em sua trajetória

A- A+

À plateia do Auditório Senador Sergio Guerra também chegaram pessoas que ajudaram a construir ou tiveram suas histórias impactadas pela Folha de Pernambuco. Representantes de movimentos sociais fizeram questão de comparecer e contar a forma como o jornal retrata, por meio de suas coberturas, as diversas realidades. Foi o caso do presidente do Movimento de Luta por Terra, Teto e Trabalho (MLTT), Davi Lira.

“Para a gente é importante um veículo como esse, e queríamos agradecer por termos um jornal totalmente democrático, que coloca as duas opiniões, seja do reclamante, seja do reclamado. Isso é importante”, pontuou.

Lira lembra que o MLTT, que tem três anos, é um movimento nacional que luta pelos direitos básicos que estão na constituição, inclusive, educação e saúde.

Oportunidades e recordações

Outro que fez questão de comparecer à homenagem foi Jackson Nascimento de Almeida, 44 anos, que integrou a primeira equipe de gazeteiros do jornal, ainda em abril de 1998. “Meu primeiro trabalho foi na Folha de Pernambuco, assim que o jornal começou”, relembrou ele. Jackson recordou, ainda, que, no começo, achava que não tinha vocação para ser gazeteiro, mas os incentivos concedidos pela chefia dele naquela época o motivaram.

“Até começar na Folha, eu não tinha a menor do ideia do que era trabalhar. Minha vida era festa, praia, mas me tornou um cidadão o trabalho na Folha de Pernambuco.”

