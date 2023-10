A- A+

Humberto Costa: PT busca protagonismo e não implora por alianças políticas Encontro com lideranças e filiados do partido discutiu estratégias para as eleições de 2024

Durante a reunião plenária municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) no Recife, realizada neste sábado (21) no Clube das Pás, o senador Humberto Costa destacou que a potencial aliança entre o seu partido e o PSB, visando formar uma chapa conjunta para as eleições municipais de 2024 com o prefeito João Campos, permanece em um estágio delicado e incerto.

Em seu discurso, ele destacou que o partido possui uma base sólida, e se houver a necessidade de, mais uma vez, lançar uma candidatura própria, já existem nomes para assumir essa responsabilidade.

“Não estamos aqui, pela nossa história, para mendigar nossa participação em apoio a quem quer que seja. O PT tem história. Não estamos pedindo favor a ninguém”, afirmou Costa.

O encontro, que contou com a participação de membros filiados e líderes políticos de todo o País, teve como propósito unir a militância do partido para discutir as estratégias políticas a serem adotadas nas eleições municipais.

Resolução

A resolução aprovada e anunciada pelo Diretório Nacional do PT na plenária, delineia as próximas etapas do partido e estabelece as posições partidárias que serão adotadas a partir deste momento.

O documento lista cinco pontos que serão prioridades, são eles: a criação do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE); definir diretrizes para a seleção de candidatos e apoio a outras siglas na eleição de 2024 pela Federação Brasil da Esperança; priorizar a reeleição e ampliação da bancada de vereadores e vereadoras; fortalecimento da Federação Partidária e a mobilização e fortalecimento da base militante.

À Folha de Pernambuco, Humberto ainda detalhou que, embora a aliança seja considerada uma condição natural, dada a posição do partido nacionalmente, o apoio está sujeito ao reconhecimento do PSB para com as realizações do PT no Recife.

“Sabemos que é importante para o PSB essa disputa aqui no Recife. Mas também, a nossa participação e o nosso apoio está condicionado ao reconhecimento da importância que o PT Recife tem aqui em nossa cidade”, disse.

Por outro lado, a senadora Teresa Leitão, também presente na solenidade, embora admitindo que a plenária não teve poder decisório, acredita que as possibilidades das políticas de alianças, especialmente com o PSB, sejam bem elevadas.

“E como a gente pode contribuir para essa construção? Apresentar um nome de consenso do partido. Que seja aceito pelos outros partidos que compõem o arco de alianças, e que vai também apoiar a reeleição de João. Então, os passos foram delineados, agora é tocar com esses passos”, explicou a senadora.

No evento, além da senadora Teresa Leitão e o senador Humberto Costa, estavaram presentes a vereadora Liana Cirne e os vereadores Osmar Ricardo, João da Costa e Jairo Brito. Também marcaram presença o deputado federal Carlos Veras e a deputada estadual Rosa Amorim, juntamente com o deputado estadual João Paulo, e outras lideranças que representam o partido municipal, estadual e nacionalmente, incluindo o secretário municipal de Habitação, Ermes Costa, e o presidente municipal do PT no Recife, Cirilo Mota.

Confira a resolução na íntegra

A vitória do povo brasileiro, representada pela eleição do Presidente Lula, trouxe a esperança

de volta ao Brasil, à América e ao Mundo, em um sentimento de união e reconstrução. Com a frente

ampla liderada pelo companheiro Lula, o povo brasileiro impôs uma vitória significativa sobre o

neofascismo, mas o projeto de retrocessos não recrudesceu totalmente, fato que

demanda a continuidade das articulações políticas em defesa da democracia, em todos os níveis da

Federação.

O PT do Recife construiu um legado vitorioso no atendimento às demandas sociais urgentes

da nossa cidade, a exemplo das gestões petistas, que nos habilita a,

junto à nossa base social, propor políticas públicas para a classe trabalhadora, transversalizadas pela

promoção da igualdade racial, de gênero e de enfrentamento às discriminações e violações de

direitos humanos e defesa do meio ambiente e do direito à cidade, em uma aliança política local.

O alinhamento das frentes nacional e local tem o condão de representar um fortalecimento

da democracia e da qualidade de vida do povo recifense, com valorização das práticas de participação popular inerentes às

gestões petistas. A cidade do Recife tem desafios históricos, neste direção reafirmamos o caminho adotado pelo PT nacional, a manutenção da nossa política de aliança no Brasil e localmente.

Neste sentido apresentamos:

1 - GTE Recife (Grupo de Trabalho Eleitoral) composto por: Cirilo Mota, Igor Prazeres, Felipe Cury, Osmar Ricardo, Oscar Barreto, Adriano Costa, João da Costa e Jeferson Marciel.

Com a participação da Secretaria de Organização Priscila Ramos.

2 - Estabelecer as normas para o processo de escolha de pré-candidaturas majoritárias chapas proporcionais ou proposta de apoio à candidaturas de outros partidos que serão indicados pelo PT para a federação Brasil da Esperança nas eleições 2024.

3 - priorizar a reeleição e ampliação da nossa bancada de Vereadores e Vereadoras.

4 - o fortalecimento da nossa Federação Partidária.

5 - a mobilização e fortalecimento de nosso maior patrimônio, a base militante, petista e social e suas diversas organizações.

Diretório Municipal do PT Recife.

21/10/2023.

