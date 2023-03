A- A+

Humberto Costa vai a Caruaru anunciar R$ 5 milhões para o Hospital da Mulher do Agreste Verba será destinada à compra de equipamentos para a estruturação da unidade de saúde do município

O senador Humberto Costa (PT) viaja, nesta sexta-feira (17), para o Agreste do estado, onde terá uma série de encontros políticos e anunciará investimentos para a região. Em Caruaru, o senador indicará novos recursos para a construção do Hospital da Mulher do Agreste, cujas obras estão em andamento.

Ao todo, serão destinados R$ 5 milhões para compra de equipamentos para a estruturação da unidade de saúde. O Hospital da Mulher será uma instituição voltada para a assistência materno-infantil. O espaço servirá como referência no atendimento a 32 municípios de toda a região e deve beneficiar mais de 200 mil mulheres.

Humberto aproveitará para visitar as obras do hospital junto com o prefeito da cidade, Rodrigo Pinheiro (PSDB). O empreendimento, que teve início em 2013, passou por paralisação e foi retomado ainda no ano passado.

"É uma obra importante e que vem sendo muito aguardada pelos moradores de Caruaru e da região. Fico feliz em contribuir com esse projeto, que vai garantir mais saúde e qualidade de vida para as mulheres do Agreste", afirmou o senador.

Também em Caruaru, o senador se reúne com José Fernando de Souza, juiz da Vara regional da infância e Juventude. Na pauta, está a discussão de projetos para a melhoria da infraestrutura e da condição de trabalho dos Conselhos Tutelares da região.

De Caruaru, Humberto segue para Agrestina, onde participa de reunião do Consórcio de Municípios do Agreste e Mata Sul de Pernambuco (Comagsul). No local, o senador vai debater com getores locais novos investimentos e as pautas prioritárias para a população local.

"É sempre bom andar pelo estado e ouvir as demandas da população, anunciar e poder acompanhar de perto as obras. É um momento novo para o Brasil: de união e reconstrução, e sei que o nosso estado tem tudo para crescer e se desenvolver ainda mais", afirmou.



Veja também

FMotors Audi abaixo de zero: protótipo do Q6 e-tron passa por testes em áreas de neve da Europa