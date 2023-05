Humberto reforça nome de Danilo Cabral para o comando da Sudene

A- A+

Leia Também

• Juntando a fome e a vontade de comer, o PT abre as portas da Sudene para Danilo Cabral

O senador Humberto Costa (PT), durante almoço em homenagem ao presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, validou, à imprensa que estava presente, o nome do ex-deputado federal Danilo Cabral (PSB) para o comando da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

"Nós, do PT de Pernambuco, a nossa bancada federal, apresentou ao governo a sugestão do nome de Danilo Cabral, que além de ser um técnico qualificado, um gestor já experiente, uma pessoa que politicamente também tem um trânsito, uma força importante. Obviamente que ele não é do PT, mas nós do PT não poderíamos deixar de oferecer ao Brasil, ao governo federal, um nome com essas características e ao mesmo tempo um nome que é de Pernambuco", declarou.

Veja também

Mundo Ex-presidente de El Salvador é condenado por trégua com gangues