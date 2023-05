A- A+

Inscrição para substituir Carlos Porto no TCE acaba nesta quinta (11), mas não deve haver disputa Filho do conselheiro, o advogado Eduardo Porto tem apoio do tio e é quase unânime na Assembleia

Termina às 18h desta quinta-feira (11/5) o prazo para formalização de candidaturas à vaga do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) deixada pelo conselheiro Carlos Porto, que antecipou seu pedido de aposentadoria em dois anos e meio, a fim de garantir a escolha do filho, o advogado Eduardo Porto como substituto.

A vaga de Carlos Porto é uma indicação da Assembleia Legislativa, e o conselheiro estaria aproveitando o bom momento do irmão, o deputado Álvaro Porto (PSDB), na presidência da Casa de Joaquim Nabuco para não haver obstáculos.

Nenhum dos outros 48 parlamentares se moveu na contramão do nome do sobrinho de Álvaro Porto que tem atuado como um quase líder do Governo, sendo ponte entre a Assembleia e o Executivo estadual, aparando arestas, garantindo a aprovação de projetos importantes para a gestão e assegurando a autonomia da Casa.

Até a noite da quarta-feira (10/5) não havia qualquer sinal de outro nome que não o de Eduardo Porto. Uma pessoa teria solicitado requerimento que precisa de pelo menos dez assinaturas para formalização da candidatura junto ao TCE-PE, mas não se tinha notícias de articulação em paralelo.

Uma errata foi publicada em edição extra do Diário Oficial da última terça-feira (9/5) esclarecendo que o prazo de cinco dias úteis são contados no dia seguinte à publicação do aviso de vacância, que aconteceu na quinta-feira (5/5).

A ficha de inscrição e a folha de apoiamento estão disponíveis na Secretaria Geral da Mesa Diretora, no prédio da Alepe, na Rua da União, Centro do Recife, e devem ser entregues preenchidos até as 18h desta quinta-feira (11/5).

Antes da votação em plenário, os possíveis candidatos são sabatinados na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, o que deve acontecer na próxima terça-feira (16), pela manhã. Não havendo qualquer impedimento, a decisão pode acontecer na tarde do mesmo dia.

A polêmica agora fica para a vaga da vice-presidente e também conselheira do tribunal, Teresa Duere. Ela tem até o dia 12 de julho para deixar o cargo. É quando completa 75 anos, idade limite.

Já estão na disputa por esse espaço a deputada estadual Débora Almeida (PSDB), os deputados Francismar Pontes (PSB), Joaquim Lira (PV), Kaio Maniçoba (PP) e Rodrigo Novaes (PSB), além do federal Guilherme Uchôa Júnior e do ex-deputado Tony Gel. Indicado como assessor da Copergás, o ex-prefeito de Caruaru assegura que continua na disputa.

Na tarde da quarta-feira (10/5), o ex-deputado e ex-prefeito de Caruaru divulgou nota agradecendo a indicação à governadora Raquel Lyra (PSDB):

"Agradeço a confiança depositada em mim pela governadora Raquel Lyra. Chego para somar na Copergás como assessor institucional desta empresa levando a minha experiência de décadas de vida pública, sempre em defesa dos interesses de Pernambuco. Vou contribuir neste novo momento de nosso Estado assessorando o presidente Felipe Valença no relacionamento com órgãos estaduais, federais, agências reguladoras e Assembleia Legislativa", declarou.

