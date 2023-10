A- A+

Isabella de Roldão assume interinamente a Prefeitura do Recife Prefeito João Campos sai de recesso pessoal durante sete dias, a partir desta segunda-feira (30)

A vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, assume o comando da Prefeitura do Recife, interinamente, a partir deste domingo (29), em virtude de recesso pessoal do prefeito João Campos.

Campos vai tirar sete dias de descanso, retornando no próximo dia 7 de novembro. A transmissão do cargo ocorreu durante vistoria das obras de requalificação da Praça de Casa Forte, no bairro de mesmo nome.

“Depois de tanto trabalho, vou tirar uma semana de férias e recarregar a bateria para voltar com toda energia. Nessa semana, Isabella vai assumir a Prefeitura. Tenho certeza de que a cidade estará em ótimas mãos e a gente vai poder reenergizar”, afirmou o prefeito João Campos. “Isabella, boa sorte, estamos juntos”, completou o gestor.

Esta será a quarta vez que Isabella de Roldão ficará à frente do Executivo municipal. Em novembro de 2021 e em fevereiro e novembro de 2022, a vice-prefeita assumiu o cargo como prefeita em exercício. Isabella se tornou a primeira mulher a comandar a gestão da capital pernambucana.

