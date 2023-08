Ivan Moraes afirma ter um projeto para o Recife. "Essa cidade merece muito mais”

A- A+

Em um discurso emocionado, na retomada dos trabalhos legislativos, o vereador do Recife, Ivan Moraes, primeiro eleito e reeleito pelo PSOL para a Câmara Municipal do Recife, subiu à tribuna da Casa José Mariano na sessão ordinária desta terça-feira (01/08) e reafirmou seu compromisso com a renovação e transformação na política, anunciando que não será candidato a vereador em 2024.

“O princípio da renovação não é novidade na minha atuação e é também um compromisso do meu partido. Não realizarei mais de dois mandatos seguidos no mesmo cargo”, afirma Ivan Moraes. “Serei o maior cabo eleitoral para as candidaturas do PSOL para a Câmara e tenho certeza que vamos aumentar nossa bancada”, disse.

O vereador segue concentrado na tarefa de concluir o atual mandato “a todo vapor” e com o compromisso de compartilhar os aprendizados conquistados nos seus dois mandatos, estimulando a ocupação da política e elencando propostas para a gestão de cidades como o Recife.

“Tenho um projeto para a transformação da política e para o futuro do Recife. Essa cidade merece muito mais. Em breve lançarei uma plataforma com a sistematização de todo esse processo, com proposições para a construção de cidades mais acolhedoras para toda a população, baseada na nossa experiência dos últimos anos e nos princípios do bem viver, afirma Ivan.

Em seu pronunciamento, Ivan também reforçou que a decisão de não se candidatar a vereador na próxima eleição não significa um afastamento da política, já que sempre esteve nela, mesmo antes dos cargos de vereança. Mas que vai continuar na vida partidária e institucional construindo essa proposta de futuro que contribua para que mais pessoas participem ativamente da política.

Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política do nosso estado, clique aqui, cadastre-se e receba diariamente as atualizações do Blog da Folha no seu e-mail.

Veja também

ECONOMIA Arcabouço fiscal: relator na Câmara conclui análise de alterações feitas pelo Senado