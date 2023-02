Jayme Asfora parabeniza Antonella Galindo, que passa a integrar direção da FDR

A- A+

O secretário-executivo estadual de Direitos Humanos, Jayme Asfora, usou a conta pessoal dele no Instagram para registrar seu contentamento com a vitória da chapa de Antonella Galindo na disputa pela direção da Faculdade de Direito do Recife (FDR). Antonella é primeira mulher trans a fazer parte da direção da instituição pública de ensino superior.

“Desde segunda-feira que me alegro com a notícia da vitória da chapa da professora Antonella Galindo e Torquato Castro Jr nas eleições para a Direção da tradicional Faculdade de Direito do Recife. Este é um momento histórico para instituição que carrega a responsabilidade de formar os pensadores e guardiões dos direitos da população Brasileira”, postou Asfora.

Mais à frente, o procurador acrescentou: “Digo isto porque a professora doutora Antonella se consagra como a primeira mulher trans a ocupar os quadros da diretoria da FDR, anunciando novos e bons tempos. Que seja um mandato alinhado com as pautas progressistas, com os anseios da classe dos estudantes e de todos os servidores da casa!”, acrescentou.

Para ilustrar o post, Jayme Asfora incluiu uma foto de um encontro dele com a professora. “Com a lembrança deste nosso encontro, fica aqui o meu abraço com desejo de êxitos nesta nova caminhada!!”, concluiu.

Veja também

