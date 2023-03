Jeferson Timóteo confirma que bancada independente na Alepe pode estar com os dias contados

A- A+

O vice-lider do governo na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Jeferson Timóteo (PP), confirmou, nesta segunda-feira (20), em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, que o PL, depois das indicações da governadora ao Detran-PE, deve largar a bancada independente.

"O PL já vem votando junto com o governo, tanto nas comissões como com os projetos que foram enviados por Raquel. É acreditar que agora vai sinalizar como da base do governo, como já tem PP, o PSDB, o Solidariedade, que também vai aderir á base do governo, o União Brasil", explicou. Indagado se a bancada independente, então, estaria com os dias contados na Alepe, o deputado foi lacônico. "Provavelmente", limitou-se a responder.

O parlamentar afirmou também que a aproximação da legenda dele à governadora Raquel Lyra (PSDB) e o afastamento do PSB não terá reflexo no Cabo de Santo Agostinho. reduto eleitoral do deputado. "Lá, o prefeito tem uma boa relação com João Campos, vem conversando com João em relação ao partido, a possivel federação que está para se montar com o PSB, com o Solidariedade. Keko já vem conduzindo isso muito bem com João Campos", explicou.

O parlamentar também tentou minimizar as críticas do deputado Waldemar Borges (PSB) em relação as inferências do governo estadual na formação das comissões da casa legislativa. "Foi uma decisão dos partidos. A questão das comissões são os partidos que decidem", justificou.

O partamentar, ainda que o projeto de lei da governadora que solicita a liberação de R$ 5 bilhões deve ser aprovado. "É importante fazer esse remanejamento de orçamento. Tem orçamento que veio da gestão passada, algumas coisas ela precisa modificar, até porque foram criadas outras secretarias que não tem dotação orçamentária. Os deputados sabem que ela precisa dessa suplementação até por criação de outras secretarias", pontuou.

Assista à entrevista na íntegra:

Veja também

LUTO Morre, aos 76 anos, Fernando Filizola, um dos criadores do Quinteto Violado