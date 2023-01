Joana Portela é a nova secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura

A- A+

O prefeito João Campos (PSB) anunciou, na tarde desta quarta-feira (11), a advogada Joana Portela como a nova secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife. Joana substitui Rafael Dubeux - que era o secretário da pasta, convidado por Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda.

De acordo com o prefeito, Joana Portela chega para coordenar importantes projetos que alavancam a economia recifense no momento de pós-pandemia da covid-19. Dentre eles, o programa de concessões e parcerias, ações para fomentar abertura de empresas e melhoria do ambiente de negócios, o E.I.T.A. Recife, o Crédito Popular do Recife (CredPop Recife) - um compromisso de campanha do prefeito João Campos -, entre outros.

“A gente chega animada, com vontade de contribuir ainda mais na gestão, dando continuidade aos projetos desenvolvidos por Rafael Dubeux com o objetivo de melhorar ainda mais o ambiente de negócios do Recife, para gerar a atração de novos investimentos, promovendo assim mais emprego e renda para a nossa cidade”, destacou a nova secretária.

Essas ações, somadas a outras iniciativas executadas por demais órgãos e pastas da Prefeitura, permitiram a capital pernambucana ultrapassar a marca histórica de mais de 58 mil empregos gerados com carteira assinada desde o ano de 2021.

Formada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), a advogada Joana Portela possui pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. A nova secretária de Desenvolvimento Econômico acumula larga experiência na iniciativa privada, onde atuou em reconhecidas bancas advocatícias em Pernambuco.

Na reunião para a transição de cargo, no final da manhã desta quarta-feira (11), o ex-secretário Rafael Dubeux agradeceu a confiança e falou do trabalho realizado. “A gente conseguiu melhorar os dados na geração de empregos, que, desde o início da gestão de João Campos, mais de 58 mil novos postos de trabalho com carteira assinada foram criados. Este número é maior, percentualmente, que a média brasileira e que outras capitais nordestinas, como Fortaleza e Salvador”, explicou.

De acordo com Dubeux, o Recife vem avançando bem na agenda de ampliação de investimento público, no programa de concessão de PPPs, que implementamos no Recife, a criação do Investe Recife, do CredPop, entre outras ações.

“Rafael assumiu desafios nada triviais aqui no Recife e agora vai para um desafio ainda maior, mas com um olho aqui na cidade também. Quero agradecer ao compromisso de Rafael neste período, que é um grande quadro e agora vai contribuir para todo Brasil. Com certeza vai animado para trabalhar no Governo Federal”, disse o prefeito João Campos.

