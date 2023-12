João Campos anuncia a criação de nova secretaria de Ciência e Tecnologia

A- A+

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), anunciou a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia do município, por meio de suas redes sociais. A pasta será comandada pelo gestor Rafael Figueiredo. Na ocasião, o gestor municipal assinou a nomeação do novo auxiliar, na manhã desta sexta-feira (29), no edifício-sede da Prefeitura do Recife.

“A gente hoje dá um passo histórico para a cidade, estamos formalizando a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Fizemos o convite a Rafael Figueiredo, esse craque, uma figura única, para assumir a secretaria. A gente agora tem a meta de colocar internet gratuita em 500 praças do Recife até o fim de 2024”, disse João Campos.

De acordo com o novo secretário, o seu trabalho e o da sua equipe vão contribuir para que as entregas da Prefeitura do Recife sejam feitas de forma mais rápida e eficiente. “A gente ganhou um reforço à estratégia SPC, que é de simplificar, promover e cuidar das pessoas. Agora nós vamos entrar num ano de muitas entregas, e esse reforço que o prefeito João Campos deu, vai fazer com que essas entregas sejam feitas muito mais rapidamente, é o que a gente chama de distorção do tempo. É fazer pelo menos sete anos em um - é isso que a gente vai fazer aqui nessa nova missão”, destacou Rafael Figueiredo.

“Uma ação importante, que a gente já começa agora, no início do ano, é colocar wi-fi nas praças. E não é só internet pela internet, é uma internet, com conteúdo, para promover educação e aprendizagem para as pessoas, que elas possam aumentar a produtividade e ganhar dinheiro. Esse é o nosso desejo e a gente vai começar com tudo já em janeiro”, concluiu.

Ações

Na Prefeitura do Recife, Rafael Figueiredo esteve à frente do trabalho que possibilitou o agendamento 100% digital da vacinação contra a covid-19 no início da pandemia. A medida garantiu não apenas a eficiência do processo de imunização do recifense, como também aumentou significativamente o número de pessoas cadastradas no Recife Vacina (o sistema de agendamento eletrônico Recife Vacina está hospedado no Conecta Recife). Com isso, o Conecta Recife tinha 8 mil pessoas cadastradas antes da vacinação, passou para mais de 1,8 milhão de recifenses cadastrados. Dessa forma, a Prefeitura passou a ter um banco de dados atualizado referente aos munícipes, o que facilita a implementação de políticas públicas eficientes.

Rafael Figueiredo até então era Chief Transformation Officer (CTO) na gestão municipal desde janeiro de 2021. A primeira meta da nova secretaria será levar internet gratuita a 500 praças do Recife até o final do próximo ano. Além de CTO do Município do Recife, Rafael Figueiredo é também Conselheiro do Porto Digital e Procurador do Estado. Já ocupou os cargos de Controlador-geral e procurador-geral da Prefeitura do Recife. É considerado um empreendedor público.

