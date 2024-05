A- A+

João Campos avisa a Lula que não vai ter o PT na vice, diz jornal Partido do presidente pleiteou a vaga, mas nomes indicados não agradaram ao prefeito do Recife

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), declarou ao presidente Lula (PT) que não vai escolher um nome do Partido dos Trabalhadores para ocupar a vaga de vice na sua chapa para a reeleição, de acordo com informações divulgadas pelo jornal Estadão. O gestor da capital pernambucana foi recebido nessa quarta-feira (29) no Palácio do Planalto por Lula e pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT).

O PT do Recife disputava a vaga, tendo em vista a possível renúncia do prefeito, caso reeleito este ano, para pleitear o Governo Estadual em 2026, mas Campos não teria se agradado dos nomes apresentados pelo partido, que ainda teria que deliberar entre indicar o atual secretário do Ministério de Relações Institucionais, Mozart Sales, ou o deputado federal Carlos Veras.

Lula garantiu apoio do partido à reeleição do prefeito, mesmo sem ter a vice no Recife, em troca da manutenção da aliança entre PT e PSB no campo nacional em 2026, quando o presidente deve tentar a reeleição. João Campos desfruta de uma altíssima aprovação - a maior entre os prefeitos do País, de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada em dezembro.

