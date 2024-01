A- A+

João Campos é o gestor melhor avaliado do País, aponta pesquisa Com 81% de aprovação, o prefeito do Recife foi o gestor de Capital com maior aprovação do Brasil, segundo o ranking do AtlasIntel

Com 81% de aprovação, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), foi o gestor municipal mais bem avaliado do Brasil, segundo o ranking de aprovação dos prefeitos das capitais brasileiras realizado pelo AtlasIntel. Entre os entrevistados, apenas 18% desaprovam o socialista e 2% não souberam responder.

O gestor recifense está numericamente à frente, mas em empate técnico com os prefeitos de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB), com 80% de aprovação; Manaus, David Almeida (Avante), com 79%, e Macapá, Antônio Furlan (Podemos), 78%.

O levantamento foi feito de maneira virtual entre os dias 18 e 31 de dezembro de 2023 e realizou 14.295 questionários em todo o território nacional. Dos entrevistados pela pesquisa, 53,4% foram mulheres e 46,6% homens. O ranqueamento de todos os gestores de capitais brasileiras foi realizado pela primeira vez pela instituição. No Recife, 800 pessoas responderam ao questionário. A margem de erro da amostragem é de três pontos percentuais.

Efeito eleitoral

De acordo com o CEO do AtlasIntel, Andrei Roman, existe uma correlação estabelecida na literatura acadêmica entre um alto índice de aprovação e a chance de reeleição. A corrida às urnas municipais ocorre em outubro de 2024.

“Aqueles prefeitos que têm indicadores de aprovação elevados, principalmente acima de 50%, eles vão ter uma chance muito boa em termos de conseguir uma reeleição. Aqueles que estão com indicadores piores de avaliação podem ter uma probabilidade de se reeleger muito menor. Esse é o ângulo mais imediato e mais lógico de ler esses resultados. Isso não necessariamente quer dizer que um prefeito com aprovação pior não pode se eleger”, afirmou.

Trajetória própria

Segundo o CEO, João Campos está conseguindo criar uma trajetória própria. Com isso, se firmou no topo da lista.



“Não se trata de simplesmente herdar a popularidade de uma outra administração como poderia ser o caso do Bruno Reis (prefeito de Salvador, que sucedeu ACM Neto no comando da capital soteropolitana), como poderia ser o caso do Arthur Henrique (que sucedeu Teresa Surita na Prefeitura de Boa Vista), fazendo uma análise disso”, pontuou Roman sobre a gestão do prefeito João Campos.

Comparado ao período das enchentes ocorridas no Recife em 2022, a aprovação de João Campos cresceu, reiterou o CEO.

“De fato esse fenômeno de popularidade de João Campos é um fenômeno de data bem recente, algo novo. É interessante analisar os fatores que levaram a essa aprovação tão alta no caso dele”, comentou.

Metodologia da amostragem

De acordo com Andrei Roman, a pesquisa do AtlasIntel é respondida via internet a partir de convites aleatórios. Ele ressaltou que existem procedimentos de segurança para garantir que as pessoas não respondam a pesquisa mais de uma vez ou que compartilhem em algum local a amostragem para não interferir na pesquisa.



“Cada vez que uma pessoa entra para fazer uma navegação padrão, geralmente na tela de um smartphone, para navegar, ler uma notícia, assistir um vídeo no YouTube ou fazer alguma busca, tem a chance de se deparar com um anúncio aleatório para responder uma pesquisa nossa. Ela vai clicar nesse anúncio, visualizar e se submeter ao questionário”, explicou o CEO.

