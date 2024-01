A- A+

João Campos e Raquel Lyra se reúnem para debater Carnaval do Recife Segundo o gestor municipal, a conversa teve como objetivo debater a colaboração do Estado na segurança pública da festa

A governadora Raquel Lyra (PSDB) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), se reuniram para tratar da organização do carnaval do Recife. O encontro ocorreu na tarde desta quarta-feira (17), no começo da tarde, no Palácio do Campo das Princesas. A reunião, solicitada pela chefe do Executivo estadual, ocorreu no Palácio do Campo das Princesas.

"Pernambuco está pronto para fazer o melhor e mais bonito carnaval da história. Para isso, iremos garantir a segurança em todos os municípios, do Litoral ao Sertão. Desde o ano passado já recebemos mais de 120 prefeitos de todo o Estado. Como não poderia ser diferente, incluímos o Recife e, entre outros temas, tratamos sobre a segurança durante esse período para garantir que todos os pernambucanos e turistas aproveitem a festa com paz e tranquilidade", afirmou Raquel Lyra.

Segundo o gestor municipal, a conversa teve como objetivo debater a colaboração do Estado na segurança pública da festa. Em suas redes sociais, Campos destacou a parceria entre as administrações para a realização de grandes festas como o carnaval e o Réveillon do Recife.

"Conversei há pouco com a governadora Raquel Lyra sobre o Carnaval e a colaboração do Estado na segurança pública. Estamos sempre abertos e dispostos a conversar e construir parcerias para garantir o melhor para a nossa população. No Réveillon, a atuação da Secretaria de Defesa Social foi importante para o bom andamento do evento. Nossas equipes estão em contato para que possamos ter um período carnavalesco seguro e que garanta a folia dos recifenses e turistas", destacou o prefeito.

Convidando a gestora para a abertura do carnaval do Recife, que ocorre no dia 8 de fevereiro, o prefeito João Campos também tratou de outros temas com Raquel, como habitação, saúde e educação. "A expectativa é a melhor possível para fazer o maior carnaval da história, com um dia a mais, que vai ter um tributo a Chico Science e a Lia de Itamaracá. A expectativa de circulação econômica é de R$ 2,4 bilhões, ocupação máxima hoteleira, 50 mil postos de trabalho gerados e certamente a gente vai divulgar após a festa que milhões de foliões cruzaram as nossas ruas e estiveram na nossa terra", afirmou Campos.

Segurança

O Governo do Estado, através da Secretaria de Defesa Social (SDS), já vem executando um planejamento operacional integrado desde outubro. O policiamento durante as prévias cobre diversas áreas do Estado e conta com a atuação de policiais militares, civis, científicos e bombeiros militares.

Até fevereiro, serão realizados mais de 8 mil lançamentos nos eventos que antecedem o Carnaval. A expectativa é repetir o resultado positivo da Operação Réveillon, que marcou a virada do ano pela segurança em todo o Estado.

