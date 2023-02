"João Campos está acima do PSB", diz Marco Aurélio Filho

A- A+

O vereador Marco Aurélio Filho (PRTB), em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, nesta quarta-feira (15), sinalizou que ver com bons olhos a ida do PT para a base do prefeito João Campos (PSB). “Se hoje há uma convergência de forças, de uma força mais de esquerda e, do outro lado, uma força mais de direita, essas forças precisam estar unidas”, afirmou.

Para o vereador, a decisão do PT é uma prova que a sigla em Pernambucfo está alinhada ao projeto nacional do projeto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “A gente viu isso muito forte na rua nessas últimas eleições. A gente viu o prefeito João Campos vestindo a camisa do presidente Lula, indo para rua, conclamando sua base, pedindo voto para o presidente porque ele entendia que naquele momento precisávamos estar todos juntos para colocar Lula no poder”, avaliou.

Indagado sobre o que o prefeito João Campos poderia fazer para contornar o resultado das últimas eleições para governador, quando PSB ficou em quarto lugar no primeiro turno, o vereador foi enfático. “João muitas vezes está acima do próprio PSB, aquele PSB que as pessoas estão cansadas. Isso ficou muito claro nas urnas. A gente está vendo um recado que as pessoas estão dando”, pontuou.

Para o vereador, João Campos também está acima dos novos atores da política local. “Ele é o líder maior hoje do PSB, é inegável. Não é a toa que ele participa e tem aceitado todas as discussões em nível nacional. Ele está no caminho certo: o momento agora é de a gente discutir o Recife, melhorar o que tem que ser melhorado, trabalhar o que precisa ser trabalhado”, acrescentou.

Marco Aurélio acredita que os condicionamentos das candidaturas que vão surgir devem ser deixados para quando a eleição de 2024 estiver mais próxima. “Hoje, não tenho nenhuma dúvida que o prefeito Joao Campos está muito bem colocado como essa grande liderança, essa grande novidade, mesmo a gente observando que as pessoas não quiseram votar no PSB”, afirmou.

Quanto à reforma administrativa que João Campos vem promovendo, com mudança na Secretaria de Governo, atraindo o PT e o União Brasil, o vereador acredita que esse é um passo importante para impulsionar a gestão do prefeito. “Faz parte da política. A gente tem que estar criando essas novas conjecturas. Eu acredito que a gente precisa dar uma oxigenada, somando esforços a outros personagens, a outras bancas e a outros partidos””, disse.

O vereador acrescentou que o prefeito João Campos tem conseguido atrair esses novos personagens e partidos para poder partir na frente com uma ampla conjectura e, assim, fortalecer a Frente Popular.

