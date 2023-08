A- A+

João Campos ressalta parceria com o Governo Federal Gestor agradeceu o papel de Geraldo Alckmin na gestão federal.

O prefeito do Recife, João Campos, durante seminário estadual do PSB, em Gravatá, começou seu pronunciamento citando o presidente Lula e agradecendo a Geraldo Alckmin “por tudo o que tem feito pelo pais”.

O gestor fez questão de dizer que este encontro de hoje não teria o tema Reconstrução no nome - PSB na reconstrução do Brasil se o pai tivesse a oportunidade de ter sido o presidente da República.

"Lula seria hoje o presidente, mas Eduardo teria tido a oportunidade antes”, comentou, no primeiro evento do partido em caráter estadual e do qual participa na condição de prefeito, vislumbrando 2026.

Ressaltou que o PSB foi fundamental para eleger Lula. E, dirigindo-se aos prefeitos pernambucanos, apontou que agora existem mais oportunidades com o olhar de Lula.

“Estou muito animado. E disse ao presidente Lula ser um privilégio pode exercer o cargo de prefeito tendo Lula como presidente da República”, afirmou.

O prefeito também enfatizou o perfil do PSB como governo. “O que o nosso partido fez em Pernambuco nos últimos anos foi mostrar que tem capacidade de governança, de pensar e de executar”, ressaltou

“Lula não fica se amarrando a cor do partido. E nesse sentimento que a gente vai seguir ouvindo os candidatos e candidatas as prefeituras. Vamos estar juntos para fortalecer o PSB, começar esse processo, valorizando as pessoas", disse.

