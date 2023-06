A- A+

João Campos sanciona lei de Liana Cirne que cria o Estatuto da Liberdade Religiosa no Recife

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), sancionou a Lei nº 19.066, de autoria da vereadora Liana Cirne (PT), que estabelece o Estatuto da Liberdade Religiosa do município, garantindo a liberdade de crença de culto, além do combate à discriminação religiosa.

“Essa lei garante o direito à fé para todas e todos, combatendo qualquer tipo de preconceito, garantindo que quem é espírita, da Assembleia de Deus, Universal, católico ou umbandista tenham direito garantido de exercer a sua fé e de receber assistência espiritual”, explica Liana.

O estatuto define que a liberdade de discurso e de pregação não incluem a disseminação de ódio ou discriminação a qualquer grupo, por qualquer fundamento.

A lei também garante que “a criança e o adolescente estarão protegidos de qualquer forma de discriminação, violação à sua integridade física, moral e emocional por motivos de religião ou crenças”.

Liana Cirne destaca que é católica, mas lembra que aprendeu dentro da própria casa sobre a diversidade religiosa. A vereadora cita ainda Vera Baroni, autora intelectual da proposta.

“A autora intelectual dessa proposição é Vera Baroni e é de fundamental importância que nossa cidade assegure uma política em que todos os credos sejam respeitados. Sou uma católica praticante, filha de uma budista e aprendi a diversidade religiosa na minha casa”, diz Liana.

De acordo com a lei, o município promoverá políticas públicas de enfrentamento à intolerância religiosa, que terão como finalidade, entre outros, o combate à intolerância religiosa ocorrida no âmbito familiar ou na comunidade, divulgação de ações, governamentais ou não, que promovam a tolerância e o respeito à diferença.

