"João Campos tem clareza que é importante uma aliança com o PT", disse Lula Gestor ponderou que escolha de vice do Recife vai depender de candidatura de João ao Governo em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu uma conversa em Pernambuco com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), para tratar das eleições municipais deste ano. Segundo ele, o gestor tem ciência da importância da aliança entre PT e PSB e espera que ele faça "uma boa construção de chapa".

O chefe do Executivo federal ressaltou que a escolha do vice do socialista vai depender do projeto de João Campos em 2026, em especial, de uma eventual candidatura do socialista ao Governo do Estado.

"Acho que o João Campos tem clareza que é importante uma aliança com o PT. O que eu espero é que ele faça uma boa construção de chapa. Ele tem que se acertar em Pernambuco porque eu não tenho um nome para indicar. Agora, é importante que a gente ouça o prefeito. Tem duas lições importantes. A primeira é saber se João Campos vai ser candidato a governador em 2026. Aí quem for candidato a vice será prefeito de verdade. Se ele não for candidato a governador e for continuar prefeito, o vice é um. Se ele for candidato na perspectiva de ser candidato a governador, o vice é outro", afirmou Lula, em entrevista ao jornalista Elielson, na Rádio CBN, nesta terça-feira (30).

Tabata Amaral

Ainda durante a entrevista, Lula negou costura para retirar a pré-candidatura da deputada federal Tábata Amaral (PSB) à Prefeitura de São Paulo. A parlamentar é noiva de João Campos.

Especulações ganharam corpo de que Lula ofereceria o Ministério da Ciência e Tecnologia para Tabata em troca da retirada do seu projeto em São Paulo.

"Jamais ia tentar corrompê-la com um cargo para ela não ser candidata", garantiu.

"Se ela quiser ser candidata não é lula quem vai impedir", enfatizou.

O petista reafirmou que tem candidato em São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), e fez articulação pela indicação da ex-prefeita Marta Suplicy (PT) na vice do psolista.

