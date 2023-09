João de Nadegi propõe título de cidadão pernambucano para Diego Souza 

A- A+

Leia Também

• João de Nadegi e Quinho Fenelon fecham parceria em prol de Goiana

• João de Nadegi faz discurso emocionado em homenagem aos 41 anos de Camaragibe

O deputado estadual João de Nadegi propôs um título de cidadão pernambucano ao jogador de futebol Diego Souza, ídolo do Sport Recife, que voltou para encerrar a carreira no Leão da Ilha do Retiro. O Projeto de Resolução do parlamentar está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e seguirá, posteriormente, para ser votado no plenário da Casa de Joaquim Nabuco. Diego Souza tem 38 anos e nasceu no Rio de Janeiro.

Na justificativa do projeto, João de Nadegi detalha os motivos da proposição. “Diego Souza é e sempre foi um jogador respeitado pelos seus adversários. Ele tornou-se um ‘Embaixador de Pernambuco’ onde quer vá. Aqui, mesmo com toda a rivalidade que existe entre os clubes locais, tornou-se um ídolo de todos. Sua postura em campo e fora dele remontam às melhores tradições pernambucanas de bravura e amor a uma bandeira. Sua garra, sua entrega, seu comprometimento, sua lealdade aos companheiros de batalha e a defesa destemida da nossa terra são marcas de um pernambucano nato”, pontuou.

E o deputado prossegue. “Como ele próprio diz, é um pernambucano de coração; fazendo questão de enaltecer a nossa cultura e o nosso povo nos quatro cantos do Brasil.

Ao se estabelecer na capital pernambucana, o homenageado abraçou as nossas tradições, costumes e valores. Um carioca de registro, mas pernambucano de coração. Isto posto, resta de grande valia acolher de forma efetiva e definitiva, na gloriosa classe de cidadão pernambucano o senhor Diego de Souza Andrade, motivo pelo qual solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Projeto de Resolução”, ressaltou João de Nadegi.

Veja também

Ministério da Fazenda Haddad diz que estrangeiros querem entender o arcabouço fiscal e buscam investimentos "verdes"