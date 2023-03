A- A+

João Campos: "Para cada real que Lula colocar em obras de encostas no Recife, vamos colocar mais um" Governo Federal liberou recursos para obras de contenção de encostas da região do Córrego do Sargento

Em discurso durante ato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Pernambuco, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), comemorou a liberação de recursos pelo Governo Federal para obras de contenção de encostas da região do Córrego do Sargento, na Linha do Tiro. A obra custa cerca de R$ 8 milhões. O acordo foi assinado entre o ministro das Cidades, Jader Filho, e o gestor recifense. A intenção é liberar cerca de R$ 160 milhões para a benfeitorias de prevenção de riscos na cidade.

"O Governo fez o dever de casa e vai autorizar recursos para obras de encostas no Recife, fazendo com que famílias sejam protegidas. Só quem mora em área de risco sabe como isso é importante. Não pode só o município fazer, é preciso ajuda federativa", afirmou o prefeito.

O gestor afirmou que tinha um repasse de recursos do Governo Federal parado há mais de 10 anos e que Lula liberou com menos de 90 dias de governo. Por fim, o Campos fez uma promessa: colocar um real da prefeitura para cada um real gasto pelo Governo Federal em obras de encostas na Capital.

