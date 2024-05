A- A+

João Paulo insiste na defesa de candidatura do PT à Prefeitura do Recife Deputado fez alerta sobre a forma que João Campos vem negociando aliança com o PT

O deputado estadual João Paulo Lima (PT) defendeu que o PT tenha candidatura própria para Prefeitura do Recife. Em entrevista à Rádio Jornal, nesta sexta-feira (31), o legislador expressou preocupação com as recentes atitudes do prefeito João Campos (PSB), nas negociações com a legenda petista. Para o ex-prefeito da Capital pernambucana, o PT deveria ter uma candidatura na cidade, mesmo que a vitória não seja garantida.

"Seria muito importante ter uma candidatura do PT, talvez nem ganhasse, por causa da popularidade do prefeito, assim como eu disputei a eleição com Geraldo Julio e perdi. Eleição está para ganhar ou perder", afirmou o deputado.

Após o encontro entre João Campos e o presidente Lula, na última quarta-feira (29), o prefeito teria informado ao presidente que não cederia o cargo de vice em sua chapa a um membro do PT. Para João Paulo, essa atitude não apenas prejudica a relação entre os partidos, mas também pode afetar o apoio da militância petista a João Campos.

"O apoio pode até ser conquistado, mas não será genuíno. A militância está atenta e é um fator decisivo em qualquer eleição", alertou o ex-prefeito, relembrando o episódio da eleição para o governo em 2022, onde o apoio formal do PT não se traduziu em votos da base.

