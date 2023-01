João Paulo vai solicitar autoconvocação da Alepe para discutir decreto de Raquel

O deputado estadual João Paulo (PT) afirmou que vai solicitar a auto-convocação da Assembleia Legislatica de Pernambuco (Alepe) para debater o decreto da governadora Raquel Lyra (PT) que exonerou servidores estaduais comissionados e revogou cessões e licenças. O requerimento foi encaminhado ao presidente da Casa, Eriberto Medeiros (PSB), e necessita do apoio da maioria dos parlamentares, ou seja, 25 votos mais um.

Segundo o parlamentar, a decisão instalou "o caos no serviço público" e causou paralisação de atividades da gestão. O legislador disse ter recebido "relatos graves, com paralisações em diversas atividades importantes".

"Diante do caos gerado pelo decreto da governadora Raquel Lyra - exonerando cargos comissionados (com poucas exceções) - estou enviando ofício ao presidente da Assembleia Legislativa para convocação imediata das deputadas e deputados. A Alepe precisa agir para minimizar os prejuízos causados à população pernambucana. Os relatos são graves, com paralisações em diversas atividades importantes. Além do desrespeito com servidoras e servidores. As consequências podem durar meses para serem revertidas. Esperamos diálogo, transparência e planejamento do novo governo. Não há espaço para rompantes", afirmou o deputado, em seu Twitter.