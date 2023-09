José Múcio comenta sobre os preparativos para o desfile de 7 de setembro: "Está tudo providenciado"

A- A+

O ministro da Defesa, José Múcio, que prestigia a 12ª edição do Fórum Nordeste, evento promovido pelo Grupo EQM, na manhã desta segunda-feira (4), no Bairro do Recife, comentou sobre os preparativos para o desfile de 7 de Setembro, em Brasília. O evento gera expectativa sobre a segurança devido aos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, quando os prédios dos três poderes foram invadidos e depredados por vândalos.



"Eu vim só prestigiar o Fórum e estou indo embora para Brasília. Está tudo providenciado. É um desfile menor. Vão desfilar as Forças Armadas e mais algumas escolas. Nós não vamos ter Bombeiros e outras entidades. As providências estão todas tomadas e todos os cuidados também", tranquilizou o ministro.



A respeito da construção da Escola de Sargentos do Exército no estado, José Múcio disse que a realização da obra "está dependendo daqui". O projeto prevê a construção da escola no Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC), no município de Paudalho, na Zona da Mata pernambucana. De acordo com o Exército, a obra terá um investimento total de R$ 1,8 bilhão.

Fórum Nordeste 2023

Promovido pelo Grupo EQM, o evento acontece no Mirante do Paço, no bairro do Recife. O Fórum, que chega a sua 12ª edição, tem como tema central a transição energética e vai trazer, ao longo do dia, cinco palestras com nomes relevantes da área que vão não só traçar um panorama sobre assuntos como descarbonização e sustentabilidade, mas apontar caminhos para um futuro melhor para o planeta.



Serão abordados temas fundamentais para os setores de biocombustíveis, etanol e energias limpas. A ideia é, também, estender as discussões aos meios necessários para se alcançar, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estipulado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e também os impactos das mudanças climáticas.

A transição energética, termo que define a mudança nos processos de geração e consumo de energia oriundas de fontes não renováveis, e mais poluentes, para aquelas renováveis é um assunto que vem ganhando cada vez mais importância no mundo inteiro.



"É importantíssimo para Pernambuco, importantíssimo para o setor. No momento decisivo para o setor. Eu quero parabenizar os organizadores, a Folha de Pernambuco, o Grupo EQM, o Sindaçúcar-PE e todos os sindicatos que estão aqui. Nós precisamos nos juntar", afirmou o ministro da Defesa.



*Com informações do repórter William Tavares

