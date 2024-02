A- A+

"José Queiroz é a principal prioridade do PDT", declara Carlos Lupi em passagem por Pernambuco Ele falou sobre a sucessão em Caruaru no evento que marcou a entrada do partido no Governo Raquel

A entrada do PDT no Governo Raquel Lyra (PSDB), com a indicação de um secretário, tem gerado especulações sobre a política em Caruaru, no Agreste. O presidente estadual da legenda é o ex-deputado federal Wolney Queiroz, filho do ex-prefeito José Queiroz, pré-candidato a prefeito na cidade.

Questionada se vai apoiar Queiroz nas eleições deste ano, já que o partido dele agora é seu aliado, a governadora Raquel Lyra não deixou claro essa possível aliança, mas disse que todos os partidos da sua base terão "grandes oportunidades de representar melhor seus territórios".

"Tem uma coincidência aqui. Eu sou de Caruaru e o presidente estadual do partido (Wolney) é de Caruaru também. É com muito respeito que vamos tratar as candidaturas que estão postas pelo PDT, considerando que o diálogo é a base de toda essa nossa construção, respeitando os espaços de cada um e permitindo que o PDT possa crescer. É um dos anseios de todos os partidos de Pernambuco poder ter oportunidade de crescimento. Com o que a gente tem construído em Pernambuco e no nosso Governo, não tenho dúvida nenhuma de que os partidos que estão com a gente vão ter grandes oportunidades de poder representar melhor os seus territórios e nos ajudar na construção das políticas públicas estaduais", afirmou Raquel Lyra.

Já o presidente nacional do PDT, o ministro Carlos Lupi, disse que o pré-candidato é "prioridade". "Eu tenho no José Queiroz, que é o nosso ex-prefeito de Caruaru, um homem honrado, a principal prioridade do PDT. Tenho nele um amigo pessoal há mais de 30 anos. Conheci Wolney quando ainda andava de calça curta. Então, eu sei o valor que o Zé tem, a importância que ele tem. Sei o amor que ele tem à sua terra natal, Caruaru. Vamos discutir isso mais na frente", declarou Lupi.

O ministro ainda destacou que a partir de agora serão iniciados os diálogos para definir "um futuro em comum". "Temos muitos municípios envolvidos e precisamos avaliar as conjunções de cada um, o papel de cada candidato a prefeito pelo PDT. Isso acontece um pouco com o presidente Lula (PT). Vai ter lugar em que haverá dois, três candidatos da base dele. Isso impede de ele estar? Não. Faz parte da democracia."

Raquel Lyra e Carlos Lupi conversaram com os jornalistas sobre os cenários após a cerimônia de posse do novo secretário da Criança e Juventude, Ismênio Bezerra, nesta quinta-feira (08/02), no Recife. Wolney Queiroz também esteve no evento, mas não quis comentar sobre as articulações e foi embora sem falar com a imprensa.

