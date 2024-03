José Queiroz oficializa sua pré-candidatura à Prefeitura de Caruaru e recebe apoio de João Campos

A- A+

A cidade de Caruaru, localizada no Agreste de Pernambuco, recebeu, na noite desta sexta-feira (8), o anúncio da pré-candidatura de José Queiroz pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) à prefeitura local, aos 82 anos. O evento aconteceu no salão da empresa Maria José Recepções 1, no bairro de Indianópolis. O pré-candidato chegou ao palanque lado a lado com o prefeito do Recife, João Campos - que também é o vice-presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

A dupla teve a companhia dos deputados estaduais Sileno Guedes (PSB) e Diogo Moraes (PSB), dos deputados federais Pedro Campos (PSB) e Fernando Coelho Filho (União Brasil), além do secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antônio Coelho (União Brasil). O senador e presidente nacional do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT, Humberto Costa, esteve representado no encontro por Adilson Lira.

"Hoje é a largada e nada mais. Eu estou com força, energia e vontade de servir Caruaru e fazer essa cidade voltar a sorrir. Nós queremos uma administração moderna, com alta tecnologia", projeta o pré-candidato.

"Ame uma pessoa como Zé Queiroz ama Caruaru. Se tem uma pessoa que pode melhorar essa cidade, é ele", diz o neto do pré-candidato, Zé Queiroz Neto, de apenas 12 anos, arrancando aplausos.

Em sua vez de subir ao palanque para discursar, João Campos pregou esforços entre aliados para “colocar um homem de bem e sério para governar”, além de exaltar a democracia.

“Estamos no momento pré-eleitoral, mas quando a eleição chegar, terá uma particularidade, onde o velho será novo e o novo será velho. Ele teve a capacidade de inovar, então eu tenho certeza que vamos caminhar juntos e colocar um homem de bem e sério para governar Caruaru, uma cidade desse tamanho e dessa dimensão. A democracia é isso, é estar no mesmo palanque para defender quem defende a democracia”, frisa.

Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Caruaru, Léo Bulhões citou José Queiroz como uma referência até mesmo para o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Adotando um tom mais descontraído, o ex-deputado federal por Pernambuco, Wolney Queiroz Maciel, também prestou o seu apoio, em forma de "recado" para o atual gestor municipal, Rodrigo Pinheiro, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

"Levar pisa de velho é mais vergonhoso ainda. Rodrigo (Pinheiro) que se prepare, porque Zé Queiroz vai ganhar as ruas. Se preparem para um candidato inteiramente renovado. O que se faz hoje em caruaru é 'feijão com arroz'. A especialidade dele (Zé Queiroz) é ganhar eleição", diz.

"Caruaru vai tomar as ruas, porque ninguém ganhou eleição como Zé Queiroz em Caruaru. Estamos aqui dispostos a mobilizar todas as nossas forças para garantir uma grande aliança, uma grande frente partidária. Tenho certeza que quando chegarmos ao segundo semestre, a gente vai fazer uma frente plural, democrática e ampla para fazer uma campanha bonita, inspiradora, alegre e com o povo na rua. Se", complementa.

Biografia

Nascido no bairro do Cedro, em Caruaru, José Queiroz de Lima, mais conhecido como Zé Queiroz, é advogado, tendo se formado na Faculdade de Direito de Caruaru no ano de 1970. Em seu currículo, o pré-candidato acumula passagens profissionais como radialista e um curso de especialização voltado para Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde estudou no Rio de Janeiro (RJ). Ele foi prefeito de Caruaru por quatro mandatos: 1983 a 1988, 1993 a 1996 e 2009 a 2016.

Sua experiência política também chegou às cadeiras da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Lá, foi eleito deputado estadual em 1978. Depois, em 1988, se reelegendo para 2002 e 2006.

Eleições 2026

A presença de João Campos em Caruaru, ocupando a função de "cabo eleitoral", chama atenção por se tratar da cidade natal da atual governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), com quem Campos nutre rivalidade política com possíveis desdobramentos para as eleições de 2026. Isso porque o socialista está entre os nomes prováveis para disputar a eleição para o Governo do Estado.

