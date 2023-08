Juiz e idealizador da Orquestra Criança Cidadã, João Targino visita a Folha e faz convite especial

A- A+

O juiz assessor especial da Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), idealizador e coordenador geral da Orquestra Criança Cidadã, João Targino, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta terça-feira (22) e entregou um convite especial ao presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro.



Nos dias 3 e 4 de novembro, no altar principal da Basílica de São Pedro e na Sala Paulo VI, respectivamente, na Itália, acontecerão os “Concertos Especiais pela Paz”, promovido pela orquestra, que unirá músicos russos, ucranianos e italianos no Vaticano. A segunda apresentação contará com a presença ilustre do papa Francisco.

“Eu propus que a Orquestra tocasse com músicos russos e ucranianos para revelar que, na arte, não há guerra. O papa é um grande defensor e propagador da paz. Serão 10 músicos russos, 10 ucranianos, 10 italianos e 25 da Orquestra Criança Cidadã”, afirmou João Targino, antecipando que os músicos farão dois ensaios em Roma, antes da apresentação.

“Temos um projeto reconhecido internacionalmente. Tivemos em Israel e na China, recentemente, participando de um festival. Agora, em novembro, teremos a oportunidade de nos apresentarmos novamente ao papa”, apontou o coordenador.

A última vez que a Orquestra Criança Cidadã se apresentou ao papa foi no dia 31 de outubro de 2014. O convite, à época, veio da organização Catholic Fraternity, associação privada de direito pontifício.



“Estar com o papa não é um presente, é uma graça. Estamos recebendo essa oportunidade de estarmos diante dele. Eu disse a ele que os músicos eram a própria face de Cristo. Aquelas faces estão cumprindo suas jornadas profissionais mundo afora. Agora, teremos outros garotos e garotas que estarão tocando. O sentimento é de gratidão a Deus”, declarou Targino, ressaltando o principal objetivo do projeto.



“Antes de formar músicos, queremos trabalhar o caráter do cidadão. É melhor ter um músico mediano de caráter elevado do que um cafajeste que seja um virtuose da música. Nós damos total primazia ao caráter e, em seguida, ao lado musical. Os meninos e meninas que entram na orquestra têm a vocação dada por Deus à música e nós procuramos potencializar isso por meio da oportunidade. Ao longo dos 17 anos, é isso que estamos fazendo. Deus dá o talento e nós damos as ferramentas. É uma alegria ver os jovens saindo do estado e do Brasil por meio da música. Isso é gratificante, a certeza que o trabalho é feito da forma correta”, frisou.



A Orquestra Criança Cidadã é um projeto social gerido pela Associação Orquestra Criança Cidadã ( AOCC). Em funcionamento desde 2006, a iniciativa visa a dar suporte a crianças carentes por meio da música.

P residente do Grupo EQM, Eduardo Monteiro, recebe o juiz João Targino. Foto: Alfeu Tavares / Folha de Pernambuco

No encontro, o juiz também foi recebido pelo diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi; pela diretora Administrativa, Mariana Costa; pela editora-chefe do jornal, Leusa Santos; pelo diretor do Grupo EQM Domingos Azevedo; e pelo apresentador da Rádio Folha FM Tarcísio Regueira, o Bocão.



Durante visita, Eduardo de Queiroz Monteiro também fez um convite a Targino para o Fórum Nordeste, evento organizado pelo Grupo EQM, que realizará sua 12ª edição no próximo dia 4 de setembro, no Mirante do Paço, na área central do Recife. O tema deste ano será “Desafios e Oportunidades nos Setores de Biocombustíveis, Etanol e Energias Limpas”.



Segundo o presidente do Grupo EQM, entre os nomes confirmados no Fórum Nordeste estão o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, os ministros José Múcio, Luciana Santos, André de Paula, e o provável futuro ministro Sílvio Costa Filho.

“Esse convite é de um evento que nós fazemos, o Fórum Nordeste, de energia renovável. O único fora do eixo Centro-Sul, e nós estamos dirigindo uma carta ao doutor Targino. Gostaria muito que ele estivesse no evento”, afirmou Eduardo de Queiroz Monteiro.

Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política do nosso estado, clique aqui, cadastre-se e receba diariamente as atualizações do Blog da Folha no seu e-mail.



Veja também

viagens Voa Brasil está marcado para iniciar no final de agosto, diz ministro