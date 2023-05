A- A+

Justiça decide manter comando do União Brasil nas mãos de Marcos Amaral Ligado a Luciano Bivar, candidato foi reeleito, mas oposição, do deputado Mendonça Filho, recorreu

Um mês após a batalha jurídica em torno do comando do União Brasil em Pernambuco, o advogado Marcos Amaral venceu o grupo do deputado federal Mendonça Filho e, oficialmente, ocupará a presidência do partido no Estado. A decisão é da Justiça Eleitoral e vale desde a última segunda-feira, 1º de maio.

A eleição aconteceu no dia 4 de abril deste ano, quando Marcos Amaral foi reeleito com 59 votos, sendo três virtuais. Seguiria na presidência do partido por mais quatro anos, até 30 de abril de 2027. Mas a chapa encabeçada pelo por Mendonça Filho, que teve apenas 19 votos, sendo um virtual, recorreu à Justiça.

A oposição alegou a existência de irregularidades na criação dos diretórios municipais que teriam interferido no processo eleitoral. No mesmo dia, o desembargador Fernando Martins da 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco atendeu ao pedido e suspendeu o resultado da convenção.

Marcos Amaral tem apoio do deputado federal e presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar. O diretório estadual eleito para os próximos quatro anos é composto também pelo prefeito de São Caetano, no Agreste, Josafá Almeida, primeiro vice-presidente, e pelo prefeito de Araripina, no Sertão, Raimundo Pimentel, na segunda vice-presidência. A oposição ainda pode recorrer.

