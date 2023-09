A- A+

Lançamento da biografia de Jarbas Vasconcelos reúne políticos e empresários pernambucanos Evento contou com a presença do biografado, que fez questão de receber e cumprimentar os convidados

O lançamento do primeiro volume do livro Jarbas Vasconcelos – Uma Biografia (FacForm, 2023), dividido em dois exemplares, do jornalista Ennio Benning, reuniu, na noite desta quinta-feira (31), no Empresarial JCPM, no Pina, Zona Sul do Recife, empresários e políticos de vários partidos. O lançamento contou com a presença do biografado, senador licenciado pelo MDB, que fez questão de receber e cumprimentar os convidados.

O evento foi prestigiado por personalidades como o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; o presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça; a governadora Raquel Lyra (PSDB) e a vice dela, Priscila Krause (Cidadania); o prefeito João Campos (PSB) e diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi..

Marcaram presença também na noite de autógrafos o filho do biografado, o deputado estadual Jarbas Filho (MDB); o suplente de Jarbas no Senado, Fernando Dueire (MDB), o deputado federal Mendonça Filho (UB) e o ex-governador Gustavo Krause.

“Procurei contextualizar a história de Jarbas, contando os episódios históricos dos quais ele fez parte e mergulhei nos fatos, como as Diretas, Já! e a morte de Tancredo Neves. Eu contextualizo a trajetória dele na história de Pernambuco e do Brasil”, relembrou Benning, acrescentando que agora vai começar a trabalhar no segundo volume da biografia.

Eduardo de Queiroz Monteiro disse que ao falar de Jarbas não pode esquecer da relação que o político mantinha com o pai dele, Armando Monteiro Filho (falecido em 2018). “Foram amigos de uma vida. Na resistência democrática, nas eleições de 1978, quando meu pai esteve perto, e eu, muito novo, participava dos palanques, naquele momento em que lutar pela democracia era um gesto de coragem. Aprendi a admirar Jarbas naquela luta de resistência, da abertura política, dos movimentos que ele representava. Jarbas é uma figura extraordinária”, elogiou Eduardo Monteiro.

Para a governadora Raquel Lyra, Jarbas tem uma trajetória cheia sucesso, foi sempre ousado e corajoso e merece a homenagem. “As pessoas costumam homenagear aqueles que já se foram. É muito importante que essas homenagens venham em vida a alguém que entregou muito da sua energia, capacidade de trabalho, que abdicou da própria vida para dedicá-la a Pernambuco e ao Brasil”, disse a governadora, referindo-se ao biografado.

Já o prefeito João Campos (PSDB) destacou a importância do registro da vida de Jarbas. “A política em Pernambuco não tem como ser falada, explicada e contada sem passar pela história de Jarbas, assim como é necessário passar pela história de (Miguel) Arraes e Eduardo (Campos). Eles, inclusive, já estiveram em lados apostos e juntos, mas sempre com muita força. As novas gerações têm que conhecer a nossa história e os bons exemplos”, explicou o prefeito.

O senador Fernando Dueire disse que Jarbas é o político mais vitorioso de Pernambuco, foi um grande governador, "o redentor que tirou o estado de uma situação difícil e apontou Pernambuco para o desenvolvimento". “Jarbas é de uma integridade, de uma saúde cívica sem tamanho. É uma das maiores referências políticas que temos no País”, disse Dueire.

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, afirmou que a história contemporânea do Estado é “marcada pela presença altiva e ativa” de Jarbas Vasconcelos em todos os momentos. “E foi um govenador que revolucionou a história de Pernambuco, marcou a pavimentação do estado e a retomado de um momento bastante positivo. Aliás, Pernambuco sempre teve a tradição de ter tido governadores atuantes, e Jarbas corrobora com essa tradição”, destacou Cunha.

Segundo o deputado federal Mendonça Filho (UB), o livro é um documento biográfico dos mais relevantes. “O personagem, a figura humana, o político Jarbas marca boa parte da história política pernambucana. Para mim, é um homem público que tem uma trajetória das mais relevantes de toda história política brasileira contemporânea: lutou em favor da democracia, foi um dos melhores prefeitos do Recife e, para mim, o melhor governador desde redemocratização”, opinou.

