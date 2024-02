Líder da Oposição, Dani Portela cobra, em discurso, diálogo com Poder Executivo

A líder da Oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputada Dani Portela (Psol), reforçou, em discurso na abertura dos trabalhos legislativos de 2024 na Casa, no Recife, a necessidade de diálogo com o Poder Executivo.

"Esta Casa foi surpreendida com dificuldades de diálogo e com um processo judicial. A Justiça não pode sobrepor o diálogo político e a construção. Como líder da bancada de Oposição, digo que esta Casa nunca faltou às votações (de projetos enviados pelo Governo). Todas as vezes que julgamos importante, os projetos foram aprovados. Reforço a necessidade de ampliar o diálogo. O nosso objetivo é construir coletivamente. Que este ano seja diferente, que tenhamos um diálogo respeitoso e que esta Casa não fique sabendo pela Imprensa sobre as coisas do Poder Executivo, que está ali do outro lado da ponte. Essa ponte tem que ser o diálogo", enfatizou.