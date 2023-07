Líder do PV protocola moção de repúdio contra incitação a assassinatos de pessoas LGBTQIA+

A- A+

O líder do PV na Câmara e deputado federal Clodoaldo Magalhães apresentou moção de repúdio, na tarde desta segunda-feira (3), após falas do pastor André Valadão, durante culto da igreja Lagoinha, realizado na noite do último domingo (2).

No documento, o líder do Partido Verde reforçou a tipificação do crime de lgbtfobia, reiterando que não podem ser dispensados tratamentos discriminatórios, desiguais e desrespeitosos. Ainda no texto, o parlamentar explica que o STF, corte superior do país, configurou entendimento que se aplica aos casos de homofobia e transfobia a lei do Racismo (Lei n 7.716/1989), prevendo pena de um a três anos de reclusão e ainda multa para quem incorrer nessa conduta.

Em sua fala, o pastor sugere que Deus mataria todos os homossexuais e que, “agora tá com vcs”. Ao final, Valadão retoma a frase e diretamente incita os fiéis a agirem: “não entendeu o que eu disse? Agora, tá com vocês! Deus deixou o trabalho sujo para nós”.

“Este pastor realizou uma verdadeira cruzada contra a comunidade lgbtqia+ durante mês que se comemora o orgulho e a diversidade. Este não é o primeiro ataque covarde, porque o mesmo se refugia em outro país para cometer crimes que são amplamente divulgados nas redes para o público brasileiro. Acionamos o jurídico do Partido Verde e vamos acompanhar a gravidade dessa situação”, comentou o líder.

Nas suas redes, o também influencer apresenta seus conteúdos para milhões de seguidores, o que torna o conteúdo potencialmente mais perigoso.

“Incitar o crime é um risco, especialmente, no país que mais mata pessoas da comunidade LGBT+ de morte violenta. O discurso de intolerância já faz uma vítima a cada 34 horas. Não podemos normalizar este tipo de comportamento e seguiremos mobilizados contra essas falas de intolerância e ódio”, finalizou o parlamentar.

