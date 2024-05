A- A+

Lideranças do PT em Pernambuco não confirmam que partido perdeu vice de João Campos Presidentes dos diretórios estadual e municipal dizem não ter recebido nenhuma informação

Lideranças locais do Partido dos Trabalhadores não confirmam a informação de que a legenda teria perdido a vaga de vice na chapa encabeçada pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), que busca à reeleição este ano. O presidente do PT em Pernambuco, deputado estadual Doriel Barros, afirmou, na tarde desta quinta-feira (30/05), que não acredita que esse tenha sido o resultado da conversa de ontem (29) entre o presidente Lula e João Campos, em Brasília.

"Acredito que ainda está havendo essa discussão e que o partido ainda está negociando. O Estadão já disse isso outras vezes, mas essa definição só deve ocorrer em junho", declarou Barros.

Segundo ele, não chegou nenhuma informação oficial para o diretório estadual a respeito do assunto. O presidente municipal do PT, Cirilo Mota, também ressaltou que "é uma especulação e não procede". "A única coisa que João me falou até o momento é que teria o tempo das convenções para decidir essa questão do vice. O presidente Lula ainda não falou nada. Existe um roteiro que a gente anunciou. O roteiro diz que o presidente Lula iria chamar o partido para ser ouvido, os dois senadores (Teresa Leitão e Humberto Costa) e iria chamar João. Esse roteiro ainda não foi cumprido", enfatizou Mota.

Sobre a possibilidade de o PT lançar candidatura própria caso a vice seja negada por João Campos, Cirilo Mota disse que "a gente já deliberou sobre isso". "A gente mantém a aliança com o PSB, porque é estratégica para manter a coesão com o Governo Federal", comentou o presidente do diretório municipal.

Em reserva, uma terceira fonte petista comentou que a conversa de João Campos e Lula "não chegou a esse ponto". Segundo essa fonte, está mantido o roteiro original de fechar a posição após conversa com os senadores e com o PT nacional. O Blog da Folha também ouviu um socialista próximo ao prefeito João Campos que reforçou a tese de que ainda não há uma definição sobre a vaga de vice da chapa do prefeito.

Veja também

Trump Julgamento de Trump: Veja as evidências que condenaram ex-presidente por suborno de atriz pornô