Lideranças políticas viram mote de fantasias de foliões no carnaval

O Carnaval costuma ser uma festa popular de expressão da cultura e figuras do imaginário popular. Como neste ano a festa é realizada logo após as eleições gerais do ano passado, lideranças políticas que protagonizaram o último pleito foram motes de fantasias dos foliões nas ruas do Estado.

O pernambucano Zé Bezerra já se fantasia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde o seu primeiro mandato. Com a volta do petista ao Palácio do Planalto, ele voltou a ganhar às ruas no Galo da Madrugada deste ano.

Segundo ele, até mesmo um encontro com o chefe do Executivo federal já ocorreu no primeiro mandato do petista em uma agenda no bairro de Boa Viagem. Ele chegou até mesmo a participar da estreia do filme "Lula, filho do Brasil" de Fábio Barreto em 2009.

O sósia do presidente Lula, no entanto, não foi o único a ganhar o reconhecimento do seu retratado. Em suas redes sociais, a governadora Raquel Lyra (PSDB) compartilhou a foto de uma mulher fantasiada da chefe do Executivo. A roupa roxa, cor da campanha da tucana, e os adesivos com o número e nome da postulante completam a fantasia.

