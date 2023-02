Luciana Santos diz que Governo Lula retoma cultura e prega união

A- A+

No seu primeiro carnaval como ministra da Ciência e Tecnologia do Governo Lula, Luciana Santos (PCdoB), concilia suas agendas administrativas com os festejos de Momo. Em entrevista durante o Galo da Madrugada neste sábado, a auxiliar ministerial defendeu que o governo Lula resgata a cultura após os quatro anos de mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Sem dúvidas é um contexto de retomada da cultura deste país, que precisa de união e que precisa imprimir um ritmo que importe no crescimento, numa agenda de inclusão, de olhar para as pessoas. O carnaval é este momento de convergência das pessoas em que elas celebram a festa, a esperança e a diversidade cultural", afirmou a ministra.

Em passagem por Pernambuco, Luciana Santos cumpre ampla agenda administrativa. Ela visitou o prefeito do Recife, João Campos (PSB), para conhecer experiências municipais como o Embarque Digital em programas nacionais. Depois visitou o Cetene. No pós-carnaval tem previsão de assinatura de um acordo de cooperação com o Governo do Estado, visita ao Memorial da Democracia e uma agenda com reitores e pesquisadores na Universidade Federal.

