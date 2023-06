A- A+

Lula chega a Goiana, onde conhece a Stellantis Primeiro compromisso do presidente na fábrica foi um tour de carro aberto

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acaba de chegar ao polo automotivo Stellantis, em Goiana, na Zona da Mata Norte, para a primeira das três agendas oficiais que cumpre em Pernambuco hoje e amanhã. O líder petista, que veio acompanhado de esposa, Janja, acabou de fazer um tour em carro aberto pela fábrica com ela e a comitiva que o acompanha para conhecer todas as instalações.

Ao lado de Janja; de ministros - como Luciana Santos da Ciência e Tecnologia; da governadora Raquel Lyra; do prefeito do Recife, João Campos; entre outros políticos, Lula está visitando as instalações da fábrica e acaba de inaugurar o primeiro carro da RAM - uma nova linha de produção iniciada este ano pela Stellantis.

