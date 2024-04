Lula chega a Pernambuco e faz gestos a políticos visando a eleições municipais de outubro

A- A+

O presidente Lula (PT) chegou a Pernambuco na manhã desta quinta (4), em Caruaru, no Agreste, de onde segue de helicóptero para Arcoverde, no Sertão, para a agenda no Estado. O presidente aproveitou a passada em Caruaru para reforçar a pré-campanha à Prefeitura da cidade do ex-deputado estadual José Queiroz (PDT), em rápido encontro intermediado pela senadora Teresa Leitão (PT). O atual prefeito do município, Rodrigo Pinheiro, também recebeu o presidente.



Por outro lado, a governadora Raquel Lira (PSDB) também recepcionou o presidente no aeroporto acompanhada do atual prefeito Rodrigo Pinheiro, candidato à reeleição em Caruaru. O encontro dos dois aconteceu simultaneamente a Zé Queiroz, seu adversário no próximo pleito municipal.

Pinheiro assumiu a prefeitura de Caruaru há dois anos, quando Raquel Lyra renunciou ao mandato para ser candidata ao Governo do Estado. O prefeito é apoiado pela governadora para tentar mais um mandato à frente da cidade e aproveitou a ocasião para garantir uma foto ao lado do presidente e de Raquel Lyra.

Agenda

Em sua agenda no Estado, o presidente Lula inicia sua agenda no Estado em Arcoverde, no Sertão, onde vai inaugurar, às 10h, a Estação Elevatória de Água Bruta, no distrito de Ipojuca. O trecho integra a Adutora do Agreste está previsto no Novo PAC.

De tarde, o petista segue para Goiana, na Mata Norte, para a inauguração da fábrica de medicamentos Hemo 8r Fator VIII Recombinante, da Hemobrás. A previsão é de que o evento ocorra às 15h.



À noite, o chefe do Executivo federal terá uma terceira agenda em Pernambuco, com a sanção do projeto que cria o Sistema Nacional de Cultura (SNC), às 19h, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, juntamente com o prefeito João Campos (PSB).



.

Veja também

banda Kiss vende seu catálogo musical, imagem e marca para empresa de integrante do ABBA